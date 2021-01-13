今日东京奥运会官宣东京奥运会将如期举行，这让此前东京奥运会延期或取消的传闻不攻自破。尽管奥委会确认东京奥运会将如期举行，但未来所面临的挑战仍存在太多的不确定性，尤其是最近日本疫情持续恶化，日本民众对东京奥运会的信心似乎已经出现动摇。



东京奥运会将如期举行

东京奥运会将如期举行的消息目前已经得到东京奥运会官网的确认，东京奥组委主席森喜朗在奥组委总部举行的新年问候致辞中表示，东京奥运会和残奥会将在今年夏天如期举行。自东京奥组委成立以来，森喜朗每年年初都会进行例行的新年问候致辞。

这一次森喜朗称：“若心中多少有些犹豫，就会影响到一切。我们将淡定地按计划推进。”他还呼吁：“就算是长夜，黎明也必会到来。让我们团结起来，努力突破这一最大难关。”虽然东京奥运会将如期举行，但可见所面临的困难还是显而易见的。



东京奥运会将如期举行

除了确认东京奥运会将如期举行之外，东京奥组委首席执行官武藤敏郎表示，关于东京奥运会取消或者推迟到2024年甚至2032年的消息都是假新闻：“类似的报道一出现，只会增添很多人的焦虑。我想说的是，我们从来就没有做过这样的考虑，这些报道都是错误的。”

尽管根据民调显示支持取消奥运会的民众比例从30%上升到35%，但是更多的民众是希望推迟而不是取消。因此在这样的背景下，怎么做才能举办奥运才是我们的使命。



东京奥运会将如期举行

2020年12月4日在第75届联合国大会新冠疫情特别会议上，日本首相菅义伟在一段预先录制的视频中说：“我将继续不遗余力，举办一届安全可靠的奥运会。”此外，东京奥运会将如期举行，他希望东京奥运会的举办成为“人类战胜疫情的标志”。

东京奥运会将如期举行，它能否成为“人类战胜疫情的标志”，仍存太多不确定性。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：东京奥运会将如期举行：推迟或者取消都是假消息！http://news.zol.com.cn/760/7606318.html