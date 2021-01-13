WhatsApp要求用户同意与脸书分享资料

WhatsApp最近的服务条款的更改引发了一波隐私危机，这导致用户成群结队地涌向Signal和Telegram等竞争对手。

据传，WhatsApp要求用户在2月8日之前同意它可以与母公司脸书（Facebook ）分享用户数据，否则用户应自己删除帐户，但英国和欧洲境内用户除外。

由于Facebook在隐私方面的声誉不佳，这导致了WhatsApp的全面反弹，用户逃往Signal和Telegram等竞争对手。

根据Senser Tower 的数据，在1月4日WhatsApp首次宣布更改后的一周内，Signal在全球被下载了880万次，而前一周被下载了246,000次。



1月7日，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克在推特上发布了“使用Signal”的消息，该应用程序也得到了推动。

相比之下，WhatsApp在发布公告后的一周内记录了970万次下载，与之前的1130万次相比，下降了14%。

WhatsApp很快澄清称，隐私政策更新不会以任何方式影响您与朋友或家人之间消息的私密性。此更新涉及在 WhatsApp 上向商家发送消息相关的更改并且是可选内容。而对于私人消息，WhatsApp 不能查看您的私人消息或收听您的通话，不会保存每个人给谁发消息或打电话的日志，不能看到您的共享位置，Facebook 也均不可以。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：WhatsApp要求用户同意与脸书分享资料http://news.zol.com.cn/760/7606284.html