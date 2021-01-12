CES 2021开展首日：intel、LG等诸多新品发布

北京时间1月11日，CES 2021首次采用线上的形式开展，本届CES将涉及44个科技领域，5G 通信、8K 电视、机器人、VR/AR 、无人机是今年CES的热门话题。今年参展的产品和技术共分为11个大主题、34个类别。

让我们先一起来看看开展首日，有哪些新品诞生。

intel 11代CPU和500系主板曝光

Intel正式公布了11代桌面级酷睿CPU，代号为“Rocket Lake”，500系主板也应声而来。

Rocket Lake是Intel第六次在桌面上使用14nm工艺，并首次集成Xe GPU单元，支持AV1解码，支持核显、独显同步运算。

LG卷轴屏手机曝光

LG在CES 2021中展示了旗下新款卷轴屏手机LG Rollable。和传统折叠屏手机不同，其机身尺寸收缩后可以由平板电脑变为智能手机的尺寸，其产品形态大体与去年OPPO的卷轴屏大体一致，卷轴屏幕的诞生意在解决折叠屏的折痕，并且有消息称，这款手机在今年就能够上市。

高通发布新屏下指纹传感器

高通展示新的屏下指纹技术，新技术传感器如识别速度更快，同时感知的面积也更大。

在厚度缩减的情况下指纹可识别区域也进一步变大。上一代系统的扫描区域为4×9mm，而这一第2代版本则将扫描区域扩大到8 ×8mm。

TCL发布10 5G UW智能手机

TCL发布了10 5G UW手机，TCL强大的NXTVISION 4800万像素人工智能支持的三个后置摄像头和1600万像素前置摄像头，使智能手机即使在弱光下也能捕捉到精彩的镜头，并通过精确的人工智能支持降低噪音和提高图像亮度。配备了自己的专用显示引擎，以提供更流畅的体验和超级蓝牙音频共享功能，让您和朋友家人一起享受快乐，目前曝光的售价为399.99美元。

D-Link三种Wi-Fi 6设备亮相CES 2021

D-Link今天推出了三种新的Wi-Fi 6解决方案，以满足当今密集化设备家庭不断变化的需求，其中包括业界首款Wi-Fi 6 USB 3.0适配器。新的AX1800 Wi-Fi 6 USB 3.0适配器、AI M32 AX3200 Wi-Fi 6 AI Mesh Router和AX1800 Scalable Mesh Wi-Fi 6 Router被设计为为远程工作人员、学生和家庭驱动越来越多的高宽带设备。

CES 首日就发布了许多新品，期待第二日的报道，本站将持续跟进后续内容。

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