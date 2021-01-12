袁隆平入驻抖音为授权运营 官方称将尊重院士意见

近日，袁隆平院士入驻抖音平台一番关注，在一条视频未发的情况下已经圈粉超过1300万，并且创造了很多热门的话题。随之也有人表示质疑，如此炒作和消费一代伟人是否合适，以及袁隆平开通抖音的真实身份。故此，抖音官方发布声明，公布了袁隆平院士抖音官方账号 “袁隆平中华拓荒人”入驻过程说明。



袁隆平入驻抖音为授权运营

袁隆平入住抖音最早可追溯到2020年8月，青岛海水稻研究发展中心有限公司（以下简称：青岛海水稻中心，袁隆平院士为该公司法定代表人与其取得联系，就袁隆平院士入驻抖音、今日头条、西瓜视频，科普 “三农”知识等方面合作进行多次沟通。

2020年10月，青岛海水稻中心工作人员向抖音提供了袁隆平院士授权函和袁隆平院士本人身份证信息等认证必需资料，完成实名认证。认证后，原计划2021年1月12日，“袁隆平中华拓荒人”将在今日头条、抖音、西瓜视频平台发布首条视频，于1月15日第五届国际海水稻论坛上开启首场直播，并签约加入字节跳动公益 “三农合伙人”项目。



袁隆平入驻抖音为授权运营

抖音表示，其对袁隆平院士充满敬意，该账号的后续处理，将完全尊重院士及其相关工作团队的意见。

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