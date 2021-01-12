惨！2020年手机销量暴跌20%，为什么大家都不花钱了？

小编正在电脑前盘点2020年手机市场的变化，一则消息打乱我思绪。据中国信通院统计：2020年国内手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比下降20.8%。仅过去一年就断崖式下跌了超20%，2020年我们到底都经历了什么，为什么大家都不花钱了呢？



01 消费疲软压力大

大家还是否依稀记得发生在2019年的裁员潮，再加上2020年爆发的新冠疫情，很显然全球经济都在走入低谷，尤其是疫情的催化更是雪上加霜。



2020年我们美国人都过得不易

尽管国内的疫情已经得到了比较有效的控制，但是人们短期内不敢花钱也是必然的，手机够用就好并非急需，忍一忍又是一年。



02 手机变成耐用品

除了疫情笼罩下人们不敢花钱之外，需求和性能的满足也开始让手机从科技快消品逐渐变成了耐用品，人们逐渐失去换手机的兴趣和动力。



年终奖到手你会换个好手机吗？

根据相关数据显示，以前人们平均不到两年就会更换手机，而如今换机周期已经延长到接近3年的水平。毕竟就是社交、支付这点事儿，换个手机没必要。



03 5G救不了市场上

5G听起来十分美好，但实际上对于用户而言存在感并不高。因为目前几乎没有哪一款应用是必须依靠5G才能实现，5G最大的作用就是用来测速。



4G为什卡？5G为什么快？细品！

此外想要升级5G就要换手机且5G套餐资费仍旧属于较高的消费，一般的用户还真消费不起。5G确实快不少，但仔细想想需求也不迫切。



04 想换但抢不到

此前企业智库调研数据显示，国内有77%以上的用户计划下一部手机更换华为，且华为用户中73%的用户还想用华为，华为在国内确实用户最为忠诚。



华为Mate40系列真好但是根本抢不到

但现实问题是华为遭受美国的封禁和打压导致芯片供应不畅，很多人想买华为但真心抢不到，也就失去了换机的兴趣。再等等华为，或许会有转机。



05 刚刚走出阵痛

回望刚刚过去的2020年，基本可以用阵痛来形容。痛的不仅仅疫情，手机市场也受到了极大的挑战，不过这种情况很快会迎来好转。



骁龙888新一代5nm旗舰平台走向成熟

随着骁龙888新一代旗舰平台的兴起，以及苹果iPhone 12首席支持5G功能，这些都标志着5G手机市场已经步入成熟阶段，开始扭转趋势走入上升期。



迈过2020年的阵痛，相信5G换机潮会在2021年真正到来！

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