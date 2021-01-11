网约车司机究竟有多苦 跑网约车1个月倒欠240元

曾经传说滴滴刚兴起的时候跑网约车能月赚三万元，可如今早已不是那个网约车风生水起的年代了。若要问如今的网约车司机有多苦，那真是有苦说不出啊！据媒体报道称，网约车新手西安的王女士刚刚入行，令她没想到的是辛辛苦苦跑了一个月的车倒欠公司240元。



跑网约车1个月倒欠240元

事情发生在2020年11月5日，西安的王女士在程通盛誉租车公司成为签署司机，开始在曹操和阳光网约车平台接单。当干满了一个月以后的12月10日结算上个月工资时，王女士惊讶的发现，自己的工资仅有1760.26元，离自己预算的6900多元相差甚远。

王女士称，她是给公司跑单，每天的营收提现后都要上交给公司，然后由公司按月支付劳动报酬，一个月下来，王女士的账单流水有6900多元，发工资的当天公司才告诉王女士，如果每天跑不到350元以上，就要扣罚160元，对于此事，王女士表示自己不知情，公司则解释合同写得清清楚楚，是她自己没有看清楚。



跑网约车1个月倒欠240元

当时租车的时候，还要缴纳3000元的押金，王女士当时只有1000元钱，就给公司写了2000块钱的欠条，王女士这个月的工资除去扣罚只有1760.26元，减去欠公司的4000块钱押金，王女士一共欠公司239.74元。



跑网约车1个月倒欠240元

王女士说，她看到工资账单后气愤不已，提出了辞职，但公司却不给她工资，只退给了她一千元钱，公司负责人表示：“合同是6个月，她开了一个月就不干了，我为啥要给她开工资？我退了她一千，本来车辆的正常押金是5000，她还欠我4000，加上车损，一共就给她算出1700多元的工资，合同上写得很清楚，押金是必须要全部退完的。”

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