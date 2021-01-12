快递不上门，电商价更高，曝科技互联网五大逆流

所谓逆流，即倒退，或走下道，用句通俗歇后语讲就是“黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝”。而疫情则犹如一面照妖镜，让很多科技互联网企业露出了青面獠牙。



01 快递不上门

回想起当初快递行业崛起取代邮政包裹，很大程度上是因为速度更快且能够直接送到家里。而在疫情期间因为特殊情况需要减少接触不能送货上门尚可理解，但是在疫情过后快递不上门居然成为常态，未经用户许可直接往驿站或丰巢一扔便万事大吉。



用户：快递不送上门是偷懒

快递行业的辛苦用户可以理解，但这并不是降低服务的理由。况且快递价格针对用户端并未任何降低，在费用不变的情况下单方面降低服务标注是否合适值得商榷。有些时候给家里的老人或者一些特殊人群寄快递，因为快递反而带来更多的麻烦。

一方面快递体验不断降级，另一方面快递行业屡屡曝出内外勾结贩卖个人信息事件，越来越走下道的快递行业是该好好整治整治了！

02 电商价更高

告诉大家个秘密，我已经很久不在网上买东西了，因为很多时候超市做促销活动优惠幅度比电商平台还大，而且即使在价格差不多的情况下我也会选择在线下购买，不仅仅是支持实体经济，更关键的是线下超市不需要绞尽脑汁的凑单和破解电商的套路规则。



网购套路太多你真的占到了便宜了吗？

以前电商平台便宜，是因为供货渠道优势以及附加成本较低，理应便宜。而如今电商平台想要便宜就要凑单，用券，各种套路。我就想买个牙刷，结果为了便宜1-2块钱需要凑单299-150，要不就是为了拿红包免费帮电商平台拉人头，这简直是失心疯的做法。

糟糕的是如今科技互联网巨头联合资本的触手已经开始全面渗透至线下，线上线下同价同套路的趋势已经愈发明显，悲哀啊！

03 大佬来卖菜

卖菜，应该是最低端的生意之一。别看毛利率看似很高，但是起早贪黑不说，生鲜产品损耗极大搞不好就赔本也是事实。原本小商小贩卖个菜也仅是糊口而已，没听说有几个卖菜发财的。而如科技互联网大佬纷纷转战菜篮子，声势浩大的社区团购大战由此展开。



央视：社区团购存在低价倾销挤压就业

社区团购之所以如此快速星火燎原，除了疫情影响，低廉的价格是其最大优势。问题就出在这价格低到令人发指，靠资本补贴大幅低于成本价售卖快速绞杀菜篮子市场，如此粗暴低劣的手法如今再在人们的菜篮子上上演，国家绝不会答应基础民生一地鸡毛！



这些世界500强的大企业，说起来都是响当当的名号，不去追逐那些星辰大海，却跟田间地头菜农抢生意，这不是走下道是啥？

04 新版全家桶

论吃相，中国没有几家科技互联网公司是多么优雅的。过去PC互联网时代，这些科技互联网巨头为了跑马圈地，动不动就给用户来套“全家桶”。而到了移动互联网新时代，因为应用商店的审查和系统权限的关系，新版全家桶应运而生，且更卑劣，更下作！



新版全家桶：绑卡、透支、小贷一条龙

过去“全家桶”讲的是“系统管家、输入法，浏览器”等软件，稍不留神全给您伺候上，各种莫名弹出广告，卡爆你的电脑。而新版“全家桶”直接瞄准你钱包，绑卡、透支、小贷一条龙互联网金融服务都给您安排上，您要稍不留神被贷款了上征信了都不知道！



蚂蚁集团暂停上市轰动全球，到底怎么回事大家都心知肚明。你们的马爸爸经营了数十年的人设轰然崩塌，有些红线踩不得！

05 996是福报

在商言商，商人逐利本无可厚非，顶多是吃相的差异。原本以为这些科技互联网公司只是对用户的刀子更快一些，没想到他们压榨起自己的员工同样也是丝毫不手软。说白了大家都是拿命换钱的，这道理都懂，但是非要美化成“福报”就有点扯了。



996是福报：说白了大家都是拿命换钱

我国自1995年其就开始实行双休日，但这丝毫没有妨碍我们改革开放40年建设辉煌成就。如今科技互联网崛起，996制度反倒剥夺了人们双休的权利。你们要融资，你们要上市，你们要业绩，你们要暴富，但我们是人，绷得太紧这根弦会断！



996不仅是社会的倒退， “福报”更是人性的逆流。别让奋斗成为脖子上的铁链，别让法律成为他们手里的皮鞭，更别忘了现在是2021年！

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