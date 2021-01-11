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    李斌：特斯拉降价是只值这么多

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    有人说特斯拉降价是绞杀的开始，但也有人不这么认为。

    李斌：特斯拉降价是只值这么多
    李斌：特斯拉降价是只值这么多

    蔚来创始人、董事长、CEO 李斌被问及蔚来产品定价高于特斯拉，这一价格过高应该降价时表示，特斯拉一直是按成本定价的逻辑，成本下降价格就下降。但是也要注意到特斯拉销售一万台车时就 20% 的毛利率，一直到现在毛利率还是超 20%。这也意味着特斯拉降价不是真的降价，是本来就只值这么多。

    李斌表示，特斯拉是一个非常好的公司，有很多地方值得学习，它对推动电动车普及有很大的作用。蔚来最主要的竞争对手都是汽油车，蔚来做的是要让买同样价位汽油车的用户转换到买蔚来的电动汽车。蔚来针对不同的消费群体，蔚来聚焦的就是宝马、奔驰、奥迪这些主流高端市场。

    在被问及特斯拉国产 Model Y 的价格可能会对蔚来目前的 SUV 有一个直接的冲击时，李斌称 :“蔚来和特斯拉的产品没有那么大的竞争，我们 ES6 是真真正正的 SUV，无论从底盘的设计，还是从空间、造型、使用的场景等各方面来讲，我们是真的按照 SUV 去设计的。市场角度来讲，大家更多把 Model Y 归到 SUV，我觉得它是 Model 3 GT（高性能豪华旅游车），就 Model 3 的变胖版。”

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