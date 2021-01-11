中芯国际获得暂时的喘息 蒋尚义、梁孟松目前安在

前段时间中芯国际可谓多事之秋，合计面临着别列入实体名单，更是曝出内讧梁孟松出走的传闻。如今来看似乎已经风平浪静，1月10日晚间，中芯国际发布了关于恢复到OTCQX的公告。



中芯国际获得暂时的喘息

根据最新公告，中芯国际1月9日获得OTC Markets Group的最新通知，根据监管机构通知，他们已改变有关行政命令生效日期的立场，现在允许中芯国际的证券交易持续到2月1日。因此，OTC Markets Group已经取消了其待删除SMICY、SIUIF的程序，并计划在1月11日开始之前，在OTCQX上恢复SMICY、SIUIF的交易。

2019年，中芯国际美国预托证券股份从纽交所退市后，改为在OTCQX(美国场外证券金融市场)进行交易，但今年1月6月，OTCQX市场的运营者OTC Markets Group通知中芯国际，根据行政命令和相关监管指引，当日交易结束后撤出OTCQX市场，中芯国际证券不再具备在OTC Link ATS上报价或交易的资格。



蒋尚义、梁孟松目前安在

OTC Markets Group也就是美国场外交易集团，只提供柜台买卖服务，旗下包括OTCQX、OTCQB两个板块，服务内容包括证券报价及交易和相关讯息的发布与传播。它并不是一个证券交易所，而是旨在促进具有证券交易资格的独立经纪人之间交流的服务机构。

另根据公告，在中芯国际的董事中，董事长周子学、副董事长蒋尚义、联席CEO赵海军/梁孟松等人的职位均未发生变化。中芯国际虽然形势严峻，但至少蒋尚义、梁孟松两员大将都还在。

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