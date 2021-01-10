滴滴花小猪司机被罚141万元 因疫情防控措施不落实

今日，北京疫情防控新闻发布会通报：交通运输执法部门处罚花小猪平台疫情防控措施不落实 12 起，罚款 34 万元；处罚滴滴平台驾驶员 96 起，罚款 107 万元。此前据央视新闻报道，滴滴以及旗下“花小猪”打车平台连续发生网约车驾驶员确诊的情况。



滴滴花小猪司机被罚141万元

1月1日以来，北京交通运输执法部门共出动执法人员5913人次，检查网约出租汽车平台、巡游出租汽车企业、驾驶员疫情防控措施落实情况7626次。查处网约车平台违法12起、网约出租车驾驶员违法109起、巡游出租汽车违章205起，均从严从重进行了处罚。

报道指出，近期执法检查反馈显示，滴滴、花小猪等网约车平台依然存在疫情防控主体责任落实不到位、对平台驾驶员疫情防控措施落实监督不到位等情况。

如滴滴平台驾驶员尹某某于1月6日在滴滴平台接单，驾车由海淀区清河科利源大厦载客至昌平区沙河五福家园，行程中未佩戴口罩，乘客向滴滴平台投诉，客服未能及时响应。经查，该驾驶员和车辆均未取得网约车资质，执法部门已对滴滴平台和驾驶员分别做出罚款2万元的处罚。

再如滴滴平台驾驶员李某于1月9日在滴滴平台接单，驾车在大兴国际机场P1停车楼载客去往丰台区马家堡时，未按要求佩戴口罩，驾驶员和车辆均未取得网约车资质。

同日，滴滴平台驾驶员原某某在滴滴平台接单，驾车在大兴国际机场P1停车楼载客去往通州区次渠时，未按要求佩戴口罩，驾驶员和车辆也均未取得网约车资质。

据悉，网约车驾驶员在运营过程中，存在不按要求消毒通风，不按要求佩戴或不正确佩戴口罩的现象，也存在未对不佩戴口罩的乘客进行劝阻的情况。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：滴滴花小猪司机被罚141万元 因疫情防控措施不落实http://news.zol.com.cn/760/7603949.html