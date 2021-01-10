北京网约车出租车加强防控 乘车必须扫码否则可拒载

据央视报道，今日北京市第 206 场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京7项加强版网约车出租车行业防控措施公布。从明天起，乘客乘坐巡游出租车或网约车应使用健康宝扫码登记，驾驶员在运营开始前应主动向乘客出示 “到访人信息登记二维码”，对于乘客不扫码登记的可以拒载。

北京具体7项防控措施包括：

驾驶员必须测温上岗，有发热或呼吸道症状的不得运营；

驾驶员必须在运营过程中全程规范佩戴口罩；

驾驶员须核酸检测结果为阴性并由公司组织在规定时间内完成疫苗接种；

运营车辆必须落实 “一单一消毒一通风”；

暂停居住于顺义区域内的驾驶员（含巡游车、网约车）上路运营，实行对顺义区域网约车 “不进、不出、不派单（首都机场除外）”；

从明天起，乘客乘坐巡游出租车或网约车应使用健康宝扫码登记，驾驶员在运营开始前应主动向乘客出示 “到访人信息登记二维码”，对于乘客不扫码登记的可以拒载；

加大执法力度，对防控措施落实不力发生严重后果的从重处罚，坚决打击非法运营，确保防疫措施到位和合法合规运营。

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