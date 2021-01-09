特斯拉何时将至20万元以内 最早有望2022年实现

按照现今中国的消费水平来看，20万元价位是购买汽车的一个重要的分水岭，特斯拉何时能够打到20万元以内的价格，成为很多人关注的话题。根据特斯拉最新一份曝光的文件显示，特斯拉有望在2022年推出售价为2.5万美元的电动汽车，加上税费符合20万元内价位。



特斯拉何时将至20万元以内

特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在去年 9 月份的公司 “电池日”发布会上曾表示，特斯拉计划制造出一款 “引人注目”的、价格在 2.5 万美元的全电动汽车产品。

他当时特别强调地指出，能够生产出这样售价的全电动汽车，完全地是通过特斯拉的电池及电池制造技术的全新改进来实现的。他还说，售价 2.5 万美元的全新电动汽车将在大约 3 年内上市，特斯拉已经在增加新技术电池的生产。

关于这款全新电动汽车，除了这样的售价外，特斯拉没有透露其他规格信息。不过，马斯克先前曾暗示，这款全新纯电动汽车续航里程将超过 320 公里。

据其上海电动汽车超级工厂提交给政府的最新文件称，特斯拉 2022 年计划在其上海工厂生产第三款车型产品，它将更便宜。

根据网上曝光的特斯拉上海工厂建设项目文件，特斯拉的新款电动汽车产品将直接在其上海工厂生产，销售价格将低于其 Model 3，批量生产和交付时间可能最早在 2022 年。这比马斯克先前宣布的该产品推出时间要早一点。

据媒体报道，这款全新电动汽车的研发工作已经开始。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉何时将至20万元以内 最早有望2022年实现http://news.zol.com.cn/760/7603786.html