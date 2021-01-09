多家快递春节不打烊，切实保障民生防疫物资寄递运输。随着第二轮冬季的到来温度骤降，第二轮疫情的反扑牵动着全国人民的心。最近网传春节期间很多快递会停运的传闻，目前该消息已被证实不实，目前中通、德邦、韵达、圆通、百世、申通等多家快递春节不打烊。



多家快递春节不打烊

多家快递春节不打烊，具体来看：

圆通快递的官网显示，2021年春节期间，圆通将时效保障服务范围扩大到全国209个城市，全国省会城市全覆盖。中通、百世、德邦等多家公司在春节期间均不停运韵达快递在官网发布公告称，从2月4日至2月19日，继续为广大客户提供寄递服务。

申通快递在官网发布了2021“过年不打烊”公告。据公告，申通在2月4日至2月19日期间，将持续提供寄递服务。2月11日(大年三十)、12日(正月初一)的服务时间会酌情调整。



多家快递春节不打烊

顺丰在春节不停运，但不是全部网点上班，到时会安排部分网点进行值班。顺丰速运客服：春节期间，如果你在一二线城市是可以正常收寄的，如果是三四线城市，时效性会弱一点，因为人比较少。



多家快递春节不打烊

多家快递春节不打烊，除了上述的中通、德邦、圆通快递企业，韵达、申通、百世等快递企业均表示“春节不打烊”，全力保障消费者的年货等寄递需求。由此可见，今年春节期间照常运营的快递企业，几乎覆盖了所有主要服务品牌。



多家快递春节不打烊

根据河北省石家庄邮政管理局的数据统计，截止到7日上午9点，石家庄正常营业的快递网点有214个，已参加核酸检测合格在岗的快递小哥有1100多人。





多家快递春节不打烊

河北省石家庄市邮政管理局办公室主任 刘媛：在做好在岗快递小哥防护的同时，各寄递企业必须在分拨中心、网点每4-6小时对快件进行一次消杀，尤其是对国际件、中高风险地区来件全面消杀，增加消杀频次。



多家快递春节不打烊

多家快递春节不打烊，切实保障民生防疫物资寄递运输。

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