推特宣布永久移除特朗普账号 推特列出五大具体原因

据央视新闻消息，当地时间1月8日晚，美国社交网站推特发布声明，推特宣布永久移除特朗普账号。推特宣布永久移除特朗普账号消息发出后，目前特朗普推特账号没有任何内容，8800多万粉丝瞬间清零。没想到剧情翻转，特朗普称将建立自己的平台。



推特宣布永久移除特朗普账号

据外媒报道，推特宣布永久移除特朗普账号发布声明称，“在仔细审查特朗普账户最近发布的推文以及这些推文的背景后, 鉴于有进一步煽动暴力的危险，我们已永久停用该帐户。”推文还附上一份声明，进一步对特朗普发布的两条推文进行分析解释，并表示有关推文可能会煽动他人重复 1 月 6 日发生的暴力行为。



推特宣布永久移除特朗普账号

其一，特朗普的最后一条推特向外界透露，自己将不会出席 1 月 20 日拜登的就职典礼。但他的一些支持者接受了这一声明，就进一步证实了这次选举是不合法的，虽然此前他的副幕僚长丹·斯卡维诺(Dan Scavino)通过两条推特(1月2日)宣称，1 月 20 日将有一个“有序的过渡”。

其二，特朗普的第二条推特也可能鼓励那些潜在考虑暴力行为的人，认为就职典礼是一个“安全”的目标，因为他不会出席。

其三，特朗普用“美国爱国者”来形容他的一些支持者，也被理解为支持那些在美国国会大厦实施暴力行为的人。

其四，他提到他的支持者拥有“在未来很长一段时间内的巨大声音”，“他们不会以任何方式、形状或形式受到不尊重或不公平对待!!”被解读为特朗普总统不打算促进“有序过渡”的进一步迹象，相反，他计划继续支持、授权和保护那些认为他赢得了选举的人。

其五，推特认为“未来武装抗议”的计划已经开始在推特上和外扩散，包括提议在 2021 年 1 月 17 日对美国国会大厦和州议会大厦发动二次袭击。



推特宣布永久移除特朗普账号

不仅如此，特朗普的部分粉丝也受到波及。推特宣布永久移除特朗普账号，特朗普称将建立自己的平台，看来矛盾并没有就此化解。

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