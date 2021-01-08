饿了么给猝死骑手60万抚恤金 这笔钱到底该由谁来出？

饿了么给猝死骑手60万抚恤金，再度引发热议。近日，饿了么43岁骑手猝死事件引发关注，令民众感到不忿的是，饿了么表示该骑手与平台无任何关系，出于人道主义，愿意给其家属提供2000元。而随着舆论的发酵，最新消息称，饿了么给猝死骑手60万抚恤金。



饿了么给猝死骑手60万抚恤金

饿了么给猝死骑手60万抚恤金事件源自1月7日北京日报客户端报道了《骑士猝死“饿了么”补偿2000？用工新模式，监管应跟上》一事。目前最新进展为，饿了么给猝死骑手60万抚恤金。不仅如此，今后饿了么的平台猝死保障额统一提升至60万元。

饿了么给猝死骑手60万抚恤金事件的源头，其实是此前不久一位43岁的饿了么骑手在配送外卖的途中猝死引发热议，此前平台方表示，该骑手与平台无任何关系，出于人道主义，愿意给其家属提供2000元，表示理赔以该骑手自己在保险公司所投保险为主。

从法理上来讲，饿了么这么做确实并无不妥，但是从情理上民众很难接受。据悉，该骑手此前仅投保了一份1.06元的旅行人身意外伤害险。骑手家属找保险公司理赔时，保险公司表示，猝死只能获赔3万元。故此才引出来饿了么给猝死骑手60万抚恤金事件。



饿了么给猝死骑手60万抚恤金

事情发生在2020年12月21日，饿了么骑手韩某伟通过蜂鸟众包APP接单配送。在配送了33单外卖后，他倒在了送第34单外卖配送途中。当天，韩某伟在17时23分接到配送订单，于17时40分赶到某餐饮店取餐，随后在送餐途中倒地死亡。

警方在接到报案后赶至现场，经过现场勘察和尸体检验，得出韩某伟的死亡不属于刑事案件、系猝死的结论。丈夫生前每天都会被扣3元，以为是保险费，但事后才得知，保险只买了1.06元，还是旅行人身意外伤害险，猝死保额只有3万。

每天交3元只买1.06元保险，那1.94元去哪了？今日晚间，饿了么平台发布声明表示，众包骑士在每天接单前会及缴纳3元服务费，由饿了么平台代为收取，饿了么会再支付一部分费用，一起交给骑手所在的人力资源商，委托其为众包骑士提供劳务管理和安全保障等服务，其中约定由人力资源商为骑士投保意外保险。



饿了么给猝死骑手60万抚恤金

声明称，对骑手的意外身故保障工作做得还不够，还要做更多，还表示当下众包骑士的保险结构不尽合理，承保金额也依然有所不足，对于生态伙伴在与上述骑士家属沟通过程中的不当措辞表示惭愧和抱歉，故此饿了么给猝死骑手60万抚恤金。

除了承诺饿了么给猝死骑手60万抚恤金之外，饿了么表示，已与各方紧急商谈，推动改进保障提升和结构优化事宜，将保额提至60万元。在新的保险规则实施前，饿了么平台将提供相应抚恤金。本次事件中的60万元抚恤金将在本周内交付骑士家属。

饿了么给猝死骑手60万抚恤金，很多网友也感到惋惜，为什么非要闹到舆论压力才会承担自己应有的责任。确实企业寻求外包劳务也是有苦难言，说白了就是为了降低用工成本和风险，但骑手确实是穿着饿了么的衣服，在为饿了么平台付出辛劳。



饿了么给猝死骑手60万抚恤金

“对于兼职骑士与平台之间属于何种用工关系，司法实践中存在争议。部分法院认为不构成劳动关系，部分法院认为构成劳动关系，部分法院则认为构成劳务关系。（我）个人倾向于认为众包骑手与平台之间不构成劳动关系。” 网经社电子商务研究中心特约研究员、上海汉盛律师事务所高级合伙人律师李旻称。

饿了么给猝死骑手60万抚恤金，这笔钱到底该不该饿了么出，您又如何看待呢？

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