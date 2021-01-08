苹果造车牵手现代加速落地，与特斯拉亦敌亦友联合收割？

苹果不断曝出进军汽车产业消息，今日消息称苹果将与韩国现代联合造车，苹果造车获得实质性进展。姑且不论苹果和现代是否能够最终结合，苹果杀进智能汽车新蓝海人们自然免不了将其与特斯拉进行比较和审视。

其实苹果和特斯拉是敌是友并非关键，如果美系双雄保持竞争合作关系不断进化，显然是对全球汽车工业的一次联合收割。

01 氪金玩家登场

因为任何一个新产业的兴起，一定是伴随着大量新玩家和热钱涌入作为开端的。或许中途会一地鸡毛，但这根本无关紧要。因为只有但潮水退去才知道谁在裸泳，洗尽铅华方能显露出真心英雄啊。重要的是，如今苹果这样的实力氪金玩家入局，才会让戏码变得更加好看。





苹果造车牵手现代加速落地

苹果的汽车项目原来叫做“泰坦”，后来几经传出夭折的消息，如今再度被人们提起。或许今年特斯拉市值爆发，终于开始让苹果坐不住了。苹果向来遵循好饭不怕晚的节奏，你看这iPhone 12卡点5G的切入点多么完美，后续智能汽车的好戏才刚刚上演。

02 左侧还是右侧

如果用投资圈朋友的话，特斯拉的崛起叫做左侧，而步后尘的苹果则为右侧。前者风险极大容易半途夭亡，因为存粹是摸着石头过河很容易在阴沟翻船。但趟过去了就能吃到第一口鲜香的肉羹。成功了，人们知道他叫特斯拉。如果没有成功，或许只是别人的垫脚石。

而苹果这种老辣精干的玩家一向都是玩右侧的，平时有一搭没一搭，即跟随也不冒进，一旦觉察到风起了，便会迅速切入。一大波趋势起来了，连吃肉带喝汤也是大快朵颐。虽然并不是第一口尝鲜的，但相对冒这么多风险的开创者，苹果的成功率显然更高一些。

03 输赢并不重要

手里握着2000亿美元的现金，现有的IOS软硬件生态，再加上秘密研发多年的“泰坦”项目，苹果作为一个“一刀999”史诗级VIP氪金玩家终于入场了。苹果提着三把索命镰刀杀进汽车圈，研发智能汽车，无论自身是否生产，都将给汽车领域的其他厂商带来巨大的威胁。



与特斯拉是敌是友耐寻味

人们常言英雄所见略同，华为近期在智能汽车领域也是频频出击。不仅发布车载智慧屏产品，更是在面向产业链端发布了车规车激光雷达方案。再加上鸿蒙系统基于万物互联的底层支持，华为要想在未来智能汽车领域迎战苹果的三把刀，靠的是战略、章法，和硬功。

04 苹果的三把刀

至于苹果的输赢，谁在乎呢~但如果苹果能正式进入战局，至少足以说明一个问题：趋势到了，而且苹果一旦要玩就不会善罢甘休。当然苹果向来不是要跟谁玩命，或跟特斯拉较个高低，苹果的真正价值在于它总是能盘活一整条产业链。

从一颗螺丝到每一行代码，到传感器激光雷达，再到智能汽车时代的“富士康”，想想就觉得激动呢！正如苹果即将联合现代汽车造车的消息传出之后，现代汽车股价大涨近20%至246,000韩元，为1988年以来最大盘中涨幅，这足以说明趋势力量的强大。

05 宿敌还是盟友

智能手机落幕，智能汽车或将撑起下一个十年。其实大的趋势就是这样，你总感觉玄而又玄，但正在发生的每件事，正在流逝的每一分钟，其实都在是趋势的暗潮汹涌中了。而无论特斯拉还是苹果，都将是新浪潮里面的明星玩家，势必引起巨幅波澜。



与特斯拉是敌是友耐寻味

而苹果和特斯拉无论是敌是友，或者亦敌亦友，背后所依靠的都是硅谷强大的技术壁垒。德国大众新晋CEO称苹果造车的威胁远远大于丰田这种传统造车对手，因为这些美国科技巨头拥有“难以置信的估值和几乎无限的资源获取渠道” ，可怕的是他们背后的力量。

苹果造车和特斯拉是敌是友或许很难一概而论，但中国的造车新势力们应该看清自己的对手究竟是谁了！

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