Sina.com已停止更新 新浪回应：业务调整

作为中国互联网的先驱，新浪活跃在前排已经有20多年了。然而，如果你今天登录sina.com，网站已经停止更新。

Sina.com是新浪的国际互联网域名，主要更新北美新闻。从公告来看，新浪表示即日起北美新浪网停止新闻更新，页面会跳转到sina.com.cn国内网站。

关于这个问题，新浪相关人士表示，“因公司业务调整，北美新浪网停止新闻更新”的业务已经下线。当问及是否和监管政策变动有关，新浪方面回应称，“您所提及属公司机密，我们无权了解也无权告知。”





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