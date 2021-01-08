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    Sina.com已停止更新 新浪回应：业务调整

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈伟1

    作为中国互联网的先驱，新浪活跃在前排已经有20多年了。然而，如果你今天登录sina.com，网站已经停止更新。

    Sina.com是新浪的国际互联网域名，主要更新北美新闻。从公告来看，新浪表示即日起北美新浪网停止新闻更新，页面会跳转到sina.com.cn国内网站。

    关于这个问题，新浪相关人士表示，“因公司业务调整，北美新浪网停止新闻更新”的业务已经下线。当问及是否和监管政策变动有关，新浪方面回应称，“您所提及属公司机密，我们无权了解也无权告知。”

    Sina.com已停止更新 新浪回应：公司机密

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    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Sina.com已停止更新 新浪回应：业务调整http://news.zol.com.cn/760/7603355.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/760/7603355.html report 530 作为中国互联网的先驱，新浪活跃在前排已经有20多年了。然而，如果你今天登录sina.com，网站已经停止更新。Sina.com是新浪的国际互联网域名，主要更新北美新闻。从公告来看，新浪表示即日起北美新浪网停止新闻更新，页面会跳转到sina.com.cn国内网站。关于这个问题，新浪...
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