特斯拉CEO马斯克回应成全球首富 背后金主揭秘成功原因

伴随着特斯拉股价新一轮的暴涨，特斯拉CEO马斯克回应成全球首富 。2021年1月7日，特斯拉股价上涨4.8%，令马斯克超越亚马逊创始人杰夫·贝佐斯，坐上了亿万富豪指数的头把交椅。特斯拉CEO马斯克成全球首富，特斯拉CEO马斯克回应成全球首富 ：好了回去工作吧~



特斯拉CEO马斯克回应成全球首富

特斯拉CEO马斯克回应成全球首富 ，得益于特斯拉股价的暴涨，马斯克身家自然水涨创高。周四收盘，特斯拉股价大涨7.94%，报816.04美元，总市值约7735亿美元。特斯拉CEO埃隆·马斯克的个人净资产升至1850亿美元，超越亚马逊CEO贝索斯荣登全球第一大富豪。

2020年初，马斯克身家约为270亿美元，勉强跻身世界前50名富豪之列。特斯拉飞涨的股价——在过去一年里上涨了9倍多，再加上他慷慨的薪酬方案，使他的净资产增加了1500多亿美元。马斯克夺回世界首富，也标志着新能源汽车成为2020年最赚钱的掘金风口。



特斯拉CEO马斯克回应成全球首富

特斯拉CEO马斯克回应成全球首富 ，斯克过去一年财富增长近1600亿美元，是有史以来最快地跻身富人榜榜首的人。2020年初，他的财富仅270亿美元，此后马斯克在财富榜上连续超越沃伦·巴菲特（Warren Buffett）和比尔·盖茨（Bill Gates）。

马斯克的投资人认为，推动他成为首富除了特斯拉股价之外，更重要的原因是马斯克对创业以及融资的执着，这使得他能够在最短的时间内尽可能多地聚集资金。奇点大学联合创始人彼得·戴曼迪斯作为马斯克的太空探索公司SpaceX的投资人，非常了解马斯克对科学的想法和对商业的逻辑。

戴曼迪斯对媒体表示：“2000年当马斯克把Paypal卖给Ebay的时候，他把1.4亿美元全都投给了特斯拉和SpaceX，他从来不会选择最安全的路径，永远都在尝试新事物，这是他成功的原因。”戴曼迪斯认为，马斯克的聪明体现在他是一名工程师，总是追求原创，从来不复制拷贝，善于探究物质的本源，从深层的物理理论来解答世间万物产生的原因。



特斯拉CEO马斯克回应成全球首富

彼得·戴曼迪斯今年59岁，在知天命的年纪，他就被《财富》杂志评为“世界上最伟大的50人”，而且他创造了连续创业的传奇，已经在长寿、太空、风险投资和教育领域创立了20多家公司：他是闻名遐迩的激励竞赛设计公司XPRIZE的创始人和执行董事长；是专注未来科学的奇点大学(Singularity University)联合创始人兼执行主席；是小行星采矿公司行星资源(Planetary Resources)联合创始人兼联席董事长；还是是延长健康人类寿命公司(Human Longevity Inc.)的联合创始人兼副董事长。与此同时，他还是著名的畅销书作者，《富足》和《创业无畏》影响了无数人。

马斯克夺回世界首富，靠的是胆识和眼光，以及不懈的努力。

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