特斯拉CEO马斯克夺回世界首富 竟在微博上如此低调炫耀

伴随着特斯拉股价新一轮的暴涨，马斯克重新夺回了全球首富的宝座。当地时间2021年1月7日，特斯拉股价上涨4.8%，令马斯克超越亚马逊创始人杰夫·贝佐斯，坐上了亿万富豪指数的头把交椅。特斯拉CEO马斯克成全球首富，没想到在微博上低调炫耀：好了回去工作吧~



马斯克夺回世界首富

马斯克夺回世界首富，得益于特斯拉股价的暴涨，马斯克身家自然水涨创高。周四收盘，特斯拉股价大涨7.94%，报816.04美元，总市值约7735亿美元。特斯拉CEO埃隆·马斯克的个人净资产升至1850亿美元，超越亚马逊CEO贝索斯荣登全球第一大富豪。



马斯克夺回世界首富

2020年初，马斯克身家约为270亿美元，勉强跻身世界前50名富豪之列。特斯拉飞涨的股价——在过去一年里上涨了9倍多，再加上他慷慨的薪酬方案，使他的净资产增加了1500多亿美元。马斯克夺回世界首富，也标志着新能源汽车成为2020年最赚钱的掘金风口。

马斯克夺回世界首富，很多网友表示不淡定，为什么又是一个姓马的！

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