比特币突破4万美元大关 终于搞清谁才是幕后推手

今日，比特币突破4万美元再度成为全网劲爆话题。比特币价格最高达到40324.01美元，但随即出现暴跌，一度跌至37800美元左右，此后再次回升。截至发稿，比特币价格为38,853.60美元。本次比特币突破4万美元大关，更是引爆了区块链概念狂欢。



比特币突破4万美元大关

另据行情统计报告显示，过去1小时比特币全网总计爆仓2392亿美元，24小时比特币全网爆仓5.27亿美元，爆仓人数28711人。在比特币突破4万美元大关的时刻，显然很多做空比特币的玩家面临着爆仓的风险，至于未来比特币能够达到什么样的高度，关键看其暴涨逻辑。

比特币突破4万美元十分的幕后推手是什么，让很多人摸不清头脑。综合各家的权威分析来看，最近一年比特币大涨受到众多因素推动，机构投资者入局、全球央行宽松政策、比特币数量有限、以及突破2万美元后激发的市场狂热情绪都是“幕后推手”。

比特币大涨离不开众多散户的推波助澜，错失恐惧令众多投资者跑步入场，但同时也可能引发未来大幅回调，对于投机者来说，暴涨暴跌的比特币既可以是天堂也可以是地狱。根据研究机构Flipside Crypto的数据，活跃比特币账户的数量已接近2017年末的历史高位。

摩根大通则在最近的一份研报中表示，从长远来看比特币可能会达到14.6万美元，但要达到这一价格，比特币的波动性必须大大降低。

而看空者则坚持认为比特币是泡沫，Rosenberg Research经济学家和策略师戴维·罗森伯格(David Rosenberg)表示：“在这么短的时间内比特币的抛物线走势是非常不正常的。”

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