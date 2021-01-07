美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令 搬起石头砸自己的脚

美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令，引发美国媒体质疑，如此仓促出台禁令或引发金融混乱，纯属搬起石头砸自己的脚的行为。中国商务部表示美国政府近来的做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，破坏正常的市场秩序，将削弱全球投资者对美国营商环境的信心。



美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令

美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令的消息，源自彭博报道称，据知情人士透露，美国高层官员正在讨论是否禁止投资阿里巴巴和腾讯，美国国务院、国防部和财政部都在参与讨论。报道称，因所谈内容属于保密信息，知情人士不愿具名。

针对美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令事件，《华尔街日报》报道则指出，相关计划仍在审议讨论中，可能不会通过，美国当局把讨论的重点部分放在了对资本市场的影响上。此前，特朗普11月以“国家安全”为由要求投资者退出“与中国军方有关联的中国公司”。



美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令

彭博认为，作为中国最有价值的公司，阿里巴巴和腾讯的股票被美国投资者广泛持有。在美国总统特朗普任内最后数月，美国当局不断加大力度抽离中国公司中的美国资本，措施仓促出台有时会引发市场混乱，导致价格动荡，纽交所摘牌中国三大运营商就是前车之鉴。

之所以美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令，全是因为特朗普又签署命令，以“保护美国公民的隐私和数据安全”为由禁止与包括蚂蚁集团旗下支付宝和腾讯的数字钱包在内八款中国应用进行交易。彭博指出，这项政策生效后是否执行，将有待拜登来决定。



美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令

特朗普当地时间 5 日签署行政命令，禁止与包括支付宝在内的 8 款中国应用软件进行交易。报道称，这项命令要求美国商务部界定哪些交易将被禁止，而腾讯公司旗下的 QQ 钱包和微信支付也是目标之一。如今美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令，是打压升级。

美考虑将阿里和腾讯加入投资禁令，纯属不理智行为。美国的资本市场是一个开放的市场，有来自全球的投资者和企业。如果搬起石头砸自己的脚，不仅损害的是全球投资者的利益，纯属搬起石头砸自己的脚的行为

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