全国近9成国土冷如钻冰箱，出门开车舒服还是坐车舒服？

废话，当然是窝在家里舒服了！但是没有办法，生活总要继续，小朋友们可以不去幼儿园，大人们还是要上班的。今天北京迎1966年以来最冷早晨，全国近9成国土冷如钻冰箱，再加上大风助阵体感温度堪比北极。那么很现实的问题，如果您要出门，是开车还是坐车呢？



北京迎1966年以来最冷早晨

01 开车：有苦衷

开车和坐车这件事，仿佛就是一个围城。不开车的人以为有车开是很幸福的事情，遮风挡雨想去哪就去哪，更不用担心全国近9成国土冷如钻冰箱的冷。但开过几年车的就会羡慕坐车的人，上车了往那一坐是睡一觉还是玩手机全凭随意，堵车烦、停车难、还费钱！



全国近9成国土冷如钻冰箱：开车5分钟除雪2小时

这么冷的天开车未必是一件幸福的事情。全国近9成国土冷如钻冰箱，其实坐进车里也就跟钻冰窖差不多。坐下去的那一刻屁股带着我的老腰是一阵拔凉，双手更是不敢摸方向盘，顶多是掐着方向盘开车。别说座椅加热和方向盘加热，那个得几分钟才能上来。

更遭罪的是，小城市三五公里的通勤路程车还没热就到了，有的短途甚至暖气都还没上来，这是既不环保也很伤车，关键人在车里还是透心凉的。您还被遇上车窗需要除冰除雪，或者车门被冻住的，或者半路抛锚的情况，那冰天雪地戳在那处理别提多酸爽。

什么，那位说自己是新能源车主，都不敢开暖风！我……

02 坐车：最怕等

相比开车而言，其实坐车也是有很多值得羡慕的地方。无论是坐公交车还是出租车或者是网约车，只要是正常运营的车辆基本上都已经达到了正常的工作温度，只要能上车就是暖和的。就算人多点，挤一挤也无妨。全国近9成国土冷如钻冰箱，最怕的还是等啊~



全国近9成国土冷如钻冰箱：网约车排队900多

但是这么冷的天，无论是公交车还是出租车最怕的就是等。就这极冷的天气要在寒风中站10分钟以上，那绝对双腿能冻得失去知觉。所以坐车的人因为需要等车就得多穿厚点，可上了车就会很热，下车再来一阵风，特别要提醒您千万别感冒了，这大疫情的。

而作为小白领们最喜欢的网约车，呵呵，我就不多说了。昨晚北京-19℃，同事等到晚上9点多都没约到车，排队900多你找谁说理去。大城市还好，很多小城市一道恶劣天气出租车打表，一口价，拒载，挑客，拼车，各种幺蛾子就冒出来了，完全是冷打劫~

什么，那位说自己有司机不熄火，一个电话来接！我……

03 关键：不看车

好吧，全国近9成国土冷如钻冰箱，那么就来说说您认为最完美的出行方案是什么。



地库：除了淹水风险都是好处

我先抛砖引玉，我觉得在现代生活中最完美的解决办法就是有车，更要有地库。因为地库一般都是地下室，除非是极端暴雨外加排水有问题容易淹车这种小概率事件之外，其他都是好处。风吹不着雨淋不着，温度也比室外冬暖下来，从地库到地库，脚不沾尘水。

所以在汽车保有量很高的今天，地库才是提升生活品质的关键，您说呢~

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