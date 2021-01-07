北京迎1966年以来最冷早晨，该怎么形容这种冷呢，凛冽而刺骨，甚至还有点想哭！北京南郊观象台气温降至-19.5℃，迎来1966年以来最冷清晨。即使开车的人都会感觉坐下去那一刻屁股拔凉，都不敢去摸方向盘，更快何况那些骑车或者通勤的那些人有多冷了。



北京迎1966年以来最冷早晨

如果您是刚起床就关注到这条新闻，那么不妨先来关注下今天的天气预报。今天白天，北京仍有阵风6、7级，最高气温仅-7℃，天寒地冻，公众出行保暖工作要做好，避免在户外长时间逗留，谨防冻伤。北京迎1966年以来最冷早晨，您出门前一定多穿点。

北京迎1966年以来最冷早晨，那么到底有多冷呢？监测显示，今早06时，南郊观象台气温降至-19.5℃，打破1969年2月24日-19.3℃的纪录，迎1966年来最冷早晨。此外，中心城区在-15至-20℃之间，西部地区风力较大，体感十分寒冷。

北京迎1966年以来最冷早晨，气象专家提醒，北京迎来近54年来最冷早晨，目前北京大风蓝色预警及持续低温黄色预警中，风寒效应明显，体感特别寒冷，公众早高峰出行注意防风防寒防冻。明后天，低温天气持续，最低温仍在-10℃上下，防寒保暖工作仍不能放松。

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