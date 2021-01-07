北京动物园猴子抱团取暖 你穿羽绒服冻哭为啥它们没事

北京动物园猴子抱团取暖，登上热搜。近日北京达到了21世纪以来最冷的温度，在城区普遍零下18度，郊区更是达到了零下20多度，再加上大风的肆虐，据说体感温度已经达到了零下30度。看看人们一个个厚重的棉大衣羽绒服包裹的紧紧的，没想到还会有人去关心动物园里的猴子冷不冷~北京动物园猴子抱团取暖，你穿羽绒服都寒冷为啥它们没事？



北京动物园猴子抱团取暖

北京动物园猴子抱团取暖引发关注，从网友晒出的视频画面来看，猴子们抱在一起瑟瑟发抖，互相依偎情意浓浓。有网友就说看着太可怜了。动物报团取暖并不少见，前不久在哈尔滨东北虎林园内，数头东北虎围成一团，倒在地上晒太阳，航拍角度像一堆毛毛虫。

冷归冷，但是这样的温度对于野生动物来讲其实还是可以扛得住的，毕竟人家常年在户外摸爬滚打练就了强硬的身体素质。虽然这些都是动物园里的猴子，但是更多的也是模拟野外的环境。相反，如果把他们放进温室了，反而会降低他们身体的机能以及御寒的能力。



北京动物园猴子抱团取暖

除了动物有皮毛御寒，北京动物园猴子抱团取暖确实也是一个行之有效的办法，能够防止周围的热量很快散发掉。另外动物们在冷天几乎都是晒太阳取暖，就仿佛南极的企鹅一样通过积蓄太阳能能量来御寒。北京动物园猴子抱团取暖视频中，猴子们就是在抱团取暖晒太阳。

其实这些都是辅助手段，野生动物能否挺过冬天最关键的是要看能否摄取足够的热量，也就是足够多的食物，最好使足够多的脂肪。北京动物园猴子抱团取暖，其实他们相比野外的猴子要幸福多了，至少不必担心吃的问题，野外的猴子都能活下来，更何况他们了。



北京动物园猴子抱团取暖

不过话说回来，冷是确实真冷，北京动物园猴子抱团取暖也只能在一定的温度范围之内，如果温度继续下降，就只能把他们保护起来了，毕竟猴子的耐寒能力也是有极限的。为什么呢？因为是“瘦猴子”啊~好吧，这可能是个冷笑话，真冷……

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