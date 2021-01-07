特斯拉Model Y直降16万续:交付期延长近半年

最近几天国产Model Y最多直降16.5万元，事件也随之发酵众人热议。

然而目前的最新消息，特斯拉订单都忙不过来了，据说10分钟就下了10万订单。

特斯拉官网上已经更新了交付日期，原本1月份交付的Model Y长续航版已经延期到了第二季度。

特斯拉没明确具体日子，但这样算的话，消费者拿到手的时间少说推迟了3个月，多则要等小半年。

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