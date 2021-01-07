黑天鹅孕育的机会：2021年十大IT产业会崛起





文 | 刘克丽，李蓬阁

在今年不诸多不确定客观因素下，仍有十大泛IT产业会影响全局或崛起，原因如下：

互联网巨头将被拆分多元独立

面对去年末突如其来的反垄断惩罚的压力，互联网巨头们将会被分拆，但是多元化的生命力写在互联网巨头们基因里，在资本助推剂的催动下，互联网巨头以云计算、数据中心、游戏、社会、广义物联网、自动驾驶等等领域会形成独立吸金，投资商又有活干了。

数字货币进入元年

央行推出的数字人民币先后在多地进行试点，第三方支付公司借东风重新评估自身价值。数字人民币的流通扩大了支付机构的业务受理范围，为支付机构的科技能力提供了用武之地。监管的降维打击意在为数字货币奠定基础。今年以数字货币为切入点，具有普适意义的互联网金融服务将重新定义支付行业，相关设备和APP应崛起。

半导体产业继续增长

半导体行业在疫情之下投融资金额逆势增长，CPU芯片制造业需求激增。在外部封闭的压力之下，国内被迫形成产业内循环，半导体产业链投资从中游向上游扩展。以氮化镓、碳化硅为代表第三代半导体应用从小范围应用正在向泛科技产业扩展。5G基站、新能源汽车、特高压、数据中心等场景的需求增量将带动国内外半导体产业集体继续增长。

AI润物无声转向至幕后

AI在汽车、消费电子、服装、钢铁、化工等信息化基础良好的行业继续渗透，以提升生产和运营效率为目的的解决方案将大幅增长。由于疫情影响，AI与药物、疫苗研发结合将成为新的行业趋势。AI算法的迭代及算力突破将优先应用于医药领域。目前AI已经广泛应用于医疗影像、病例管理以及辅助诊断等场景，AI与医学的结合将向普惠、普世化方向持续推进。

产业物联网进入高速车道

在之后的3年产业物联网的连接数量将占到总体的61.2%，目前消费物联网仍然可以与产业物联网平分秋色，智能锁、智能音箱、可穿戴等智能家居产品占据当前大部分连接数。但是疫情期间的交通管制、物流供应链、应急灾备、信息溯源等场景大量运用物联网技术将改变现状。未来的一年，产业物联网将进入快车道。

大数据淘金余热不减

企业数据将以42.2%的速度保持高速增长，但如何激活数据价值、真正从大数据中“淘金”将是新方向。以“大数据杀熟”为代表的过度榨取方式被监管叫停，但是在2021年仍会出现类似冲突。为弥补裂痕，大数据产业的可见性和易理解性将成为未来发展方向。让巨头不通过大数据作恶是不太现实的，但是大数据透明化或将带动新的行业增长。

混合云和本地云重构交付模式

云生态系统逐渐成熟，市场上没有万能钥匙。混合或多云环境中，用户选择云厂商提供符合其需求的单个元素，这种环境越来越受欢迎。云厂商将重构交付模式，云服务将小幅提升用户需求，并在2021年为云服务产业提供驱动力。另外，虚拟桌面服务呈现出流行态势。

5G规模化布署阶段性完成

5G+4G双网协同，今年最终演进到“5G一网”，5G中低频段使用许可证的颁发标志着未来一年5G将进入规模化部署完成阶段。部分现有4G频率资源将重耕后用于5G，用户、手机厂商、运营商将开始享受5G带来的一丝丝红利。

智能手机销量持续高增长

尽管全球智能手机持续下降，5G换机周期以及OEM厂商对头部厂商市场份额的争夺。在其带动下智能手机产业有望在2021年突破14亿台销量。作为相对成熟的产业，手机已经成为快销品，折叠屏手机的需求并未呈现大幅增长态势，但是大屏化仍会带来新的产业增长。

TO B直播今年有望试水

TO C的直播火遍了2020年，TO B的直播基本没有开始，在2021年是否会开始呢？有人持悲观态度，特别是对服务器行业，大客户们白牌的市场份额逐渐扩大，品牌厂商颇有失落，无线路由器只有半边江山TO B，各种开关、插件、零部件只要是标准化的无需直播，在网店上就可以售出。但是厂商们不会甘心，今年一定会试水。

结束语：经历了疫情黑天鹅之后，移动物联网、产业互联网、云计算的应用将成为带动服务器、智能终端等设备增长的火车头。

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