今日，根据国家卫健委官方数据显示，31省份新增本土确诊23例，其中20例在河北。针对快递公司因疫情严峻对全网发往河北省快件紧急停运的消息，顺丰相关负责人证实，暂停三天，后续安排仍需等待通知。顺丰确认暂停全网发往河北省快件，京东圆通等快递或跟进。



顺丰确认暂停全网发往河北省快件

河北省卫健委消息，1 月 5 日 0 时 - 24 时，河北省新增 20 例本地新冠肺炎确诊病例，其中石家庄 19 例；全省新增 43 例本地无症状感染者，其中石家庄市 41 例。石家庄目前已对全市所有社区、农村实行闭环管控，并开始对交通进行管制，以减少人员流动。

根据记者实际调查得知，除顺丰确认暂停全网发往河北省快件之外，目前京东、顺丰已在线上拒收发往石家庄的订单，而网传停运的圆通速运仍可在线下单。目前多家淘宝店主向记者证实，石家庄市、邢台市、衡水市网点到达功能已关闭。

此外，顺丰确认暂停全网发往河北省快件之外，目前网传圆通速递公司相关文件（编号：圆通网管（2021）003号文件）称，因疫情原因，圆通速递发布通知，自1月6日起，对全网发往河北省快件紧急停运，同时严禁揽收快件。



顺丰确认暂停全网发往河北省快件

有媒体记者就此联系上圆通速递有关负责人，后者表示，行业主管部门对此类事件有指导意见与要求，将按照有关要求进行执行。顺丰确认暂停全网发往河北省快件，京东圆通等快递或跟进，目前尚不清楚快递何时能够恢复，

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