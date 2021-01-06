北京冷到泼水成冰 来体验下近20年最低温度的厉害

别看今天北京的温度只有零下16度，跟东北内蒙那边相比都不好意思打招呼，但是在强风黄色预警的加持下，那体感温度其实也是很凛冽的了。为了证明北京今天是真的很冷，央视记者带您体验一把北京冷到泼水成冰，没想到北京也会有能玩泼水成冰的这一天。



北京冷到泼水成冰

北京市气象台今日6时发布天气预报，北风五级左右（阵风八九级），外加最低气温零下17℃。 2000年以来南郊观象台（冬季）极端最低气温为-17℃（2001年1月16日）。预计1月6日夜间至7日早晨最低气温在-16℃上下，创下近20年来冬季最低气温的历史新低。



北京冷到泼水成冰

所谓的泼水成冰我们看到的并不是冰，而是水，只不过是热水撒到了地上，地上的温度特别低，热水才会结成冰。还有就是要说明的一点，热水并不能在泼出去的瞬间结成冰，其实我们看到的不是冰而是水雾。和我们在冬天时嘴里呼出的哈气是一样的。

北京冷到泼水成冰，但是得用开水。水的温度不能低要是90度。如果泼的水是冷水的话，估计在泼出去之前就已经结成冰了。热水其实是用来提供水蒸汽的，室外极度寒冷，用将滚烫的热水泼洒到空中，水蒸汽会迅速的凝结形成结晶，然后会形成雾状美丽壮观的景象。



北京冷到泼水成冰

虽然目前北京还没到零下30度的级别，但是在大风的加持下能够迅速带走热量，因此北京冷到泼水成冰或许也是可以实现的。不够是不是成冰不重要了，重要的是泼水成冰这种玩法的视觉效果是可以呈现出来的。

北京冷到泼水成冰，北京的小伙伴们一定要注意防寒保暖啊~

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