曹德旺：新能源汽车已经有泡沫 一旦破裂结果会很惨

素有“玻璃大王”之称曹德旺不仅仅是一个成功的企业家，他的很多观点和看法也十分犀利和独到而被网友圈粉。近期曹德旺在接受媒体采访时表示，新能源汽车行业已经有了一定的泡沫，一窝蜂上马可能会导致很惨烈的结果。

曹德旺称：现在没有特别好的投资机会，很多人看上新能源汽车算是一个好的投资机会或者风口，于是很多企业一窝蜂得去投新能源电池和汽车。所谓的新能源汽车本质上是电动车，有些企业称其为新能源汽车无非是想拿补贴，但企业靠补贴是活不长久的。

新能源汽车行业这块可能已经累积了一定的泡沫，可能最后又会浪费很多钱，又产能过剩。对于新能源汽车行业带来的影响，我个人比较担心的事情有两个：

第一，向新能源汽车转型，生产传统汽油柴油车型的那些人怎么办，那些有车贷的车主怎么办？新能源车便宜、好看又好玩儿，一上市，传统汽车价格就会大跌，但是传统车型的车主还是要按照原来的价格还贷。

第二个问题是，为适应新能源汽车的需要，住宅小区的配套设施要进行重新改造。原来的小区建设没有充电桩、也没有预埋足够的电缆电线，也没有建设城市的供应网，变压器的容量也不够等等，这些问题都要解决。

此外，还有更严重的是电池废弃后如何处理，这是个难题。

曹德旺总结道：对于2021年的经济形势，我们不能盲目乐观，也不要悲观消极，而是要做好足够的思想准备勇敢理性面对。

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