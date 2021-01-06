含7500个比特币硬盘当垃圾丢了 2.4亿美元就此灰飞烟灭

遥想2008年才刚有挖矿的时候，其实当时很多科技圈子里面的人都跟风尝试过，只不过当时比特币很好挖且价格很便宜，大家也都没当回事早就忘记九霄云外了。后来比特币爆火，很多人回想起来后悔不已，但早已找不到当初的比特币密匙。



含7500个比特币硬盘损毁

类似这样的故事，每次伴随着比特币的大涨都会被当成人们茶余饭后的笑谈。但是确实有数据统计显示，有很大一部分比特币是被彻底遗失和损毁了。近日有媒体报道称，英国IT工程师詹姆斯·豪威尔斯曾不小心将藏有7500枚比特币私钥的硬盘当垃圾扔掉。

如果按照3.2万美元现价，估算约2.4亿美元，他表示后悔莫及，只能在垃圾场里望洋兴叹。詹姆斯从2009年开始，在个人电脑上共开采7500枚比特币。但造化弄人，2013年，他把藏有秘钥的硬盘当垃圾扔掉了。



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说到这里，很多人就会产生疑问，不是说区块链是分布式计算和存储么，为什么硬盘损毁了比特币就找不回来了？其实这些比特币其实没有消失，在区块链上会永久记录你名下有多少比特币，但需要私钥进行交易，但私钥是一串非常复杂的字母加符号。

所以现在的问题就等于你银行账户躺着一大笔钱，但是你没有密码也没身份证，你也没法证明你是你自己，所以你就只能瞪眼看着用不了。其实类似这样的故事还有很多，区块链分析公司Chainalysis于2020年6月发布报告显示，至少有370万比特币至少有五年没被触及。

有可能是他们的主人忘记了它们的存在，也有可能是他们的主人不在了，谁知道呢~

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