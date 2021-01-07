2021年换手机哪个配置更重要 据说CPU只能排第三位

小编掐指一算，预计很多人计划会在2021年内更换一部新手机。虽然5G的存在感并不是很强，但毕竟4G越来越卡也迫使人们不得不“向前看”。况且如今5G手机也越来越成熟且越来越便宜，很多玩家等的就是5nm工艺5G SoC芯片的到来！

而在手机性能饱和论的盛行的今天，人们对于手机配置的敏感度和需求度也在发生着潜移默化的改变。2021年换手机哪个配置更重要，且听小编细细道来~

01 屏幕：更值得关注的配置

在手机早已盛行模块化的今天，一台手机大致由屏幕、主板、电池、周边配件所组成。而其中屏幕总成不仅仅直接关系着手机的显示，而且还关系着人机交互的逻辑，甚至还影响着手机手感和耐用性，其成本也是手机所有物料成本中最为昂贵的配件。



曲屏狂魔三星也将回归直屏

好的屏幕，比如分辨率和刷新率越高自然显示效果出色，大家看钱办事即可，这里需要重点提及曲面屏和直屏的取舍。虽然目前直屏在网络上呼声很高，但安卓旗舰均为曲面屏是不争事实。微曲面可以提升内划返回的层次手感，直屏更适合股票和游戏玩家。

至于大曲率的瀑布屏，一直存在诸多的争议，选购需谨慎。

02 存储：后期用得爽全看它

当时光迈入2021年，似乎人们换手机的频率越来越低了。有数据表明国人的换机频率从原来的不到两年已经延长到将近3年的水平，看来手机性能饱和论绝非没有根据的空谈。换个好点的5G手机，以后就不怎么老换了，可能是很多人目前的想法。



2020年的“高配”成为今年的“标配”

所以如果要想要手机用的住，也就是打破安卓手机2年必卡的魔咒，除了手机要具备较大的RAM运行内存，还需要速率比较快的ROM内部存储。按照2020年的旗舰机的标准来看，UFS3.1+LPDDR5基本已经算是标配了，这规格不敢多说，扛三年没问题。

8+128GB，UFS3.1+LPDDR5，这些规格在2021年成最低标配。

03 CPU：虽很重要但不难选

之所以CPU排在第三位，并非是因为其不重要，而是因为目前可选的范围是太少了。苹果用户只能选A14或A15，而安卓旗舰清一色的骁龙888几乎没有悬念，追求性价比的看看联发科，没有了华为麒麟似乎让手机芯片冷清了不少。



大家都是骁龙888谁也别嘚瑟

再加上手机性能饱和的大趋势，其实目前千元机价位的手机芯片都足以应对绝大多数应用的需求，iPhone 8级别的古董机都能满足很多游戏的需求。如今手机芯片CPU、GPU，以及5G基带等模块全部整合为SoC，无非就那几个平台，即使有些差距用起来也无感。

马上一大波的高通骁龙888芯片新旗舰上市，选好看的就行！

04电池：重新回到正向优化

如果对刚刚过去的2020年内发布的手机进行一次盘点的话，不难发现很多5G手机的体积整体上略大了一圈，且很多旗舰5G手机的电池容量均在4500mah以上，这很大程度上这是为了确保5G网络下续航表现而做出的妥协，显然不如4G时代的旗舰级更趁手。



2021年手机设计回归轻薄时尚

而率先采用5nm工艺A14芯片的苹果iPhone 12敢于率先回归轻薄，尽管如此做法带来了一些牺牲，但看到干练精致的机身很少有不为之动心的。相信随着5nm工艺的不断成熟以及广泛应用，越来越多的5G旗舰手机开始回归轻薄，续航也不再是担忧点。

越来越多的新机开始回归轻薄路线，2021年将是手机瘦身年。

05 担忧：同质化问题更突出

进入2021年后换手机不比再像以前那样研究CPU、GPU、基带这些核心的参数，其实对于消费者和手机厂商都是一种莫大的悲哀。并非它们不重要，而是在失去华为这个有效的竞争者之后，如果我们抛开一直封闭的苹果不谈，那么其实可选的空间就太小了。

人们总是戏称中国手机品牌是组装厂，这无疑是中国手机品牌缺乏核心技术及专利的最真实写照。不仅仅是最核心的芯片和操作系统，诸如天线、射频等方面的解决方案，另外在蓝牙、快充、音频等方面都是现成的方案，能够自由发挥的地方越来越少了。

中国手机品牌不缺性价比，也不缺明星代言，只是它们最擅长这些罢了。

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