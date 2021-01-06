特朗普签令禁止与8款中国应用交易 支付宝微信遭殃

特朗普签令禁止与8款中国应用交易，打压又一次升级！据路透社消息，美国总统特朗普当地时间5日签署行政命令，禁止与包括支付宝在内的8款中国应用软件进行交易。据悉，特朗普签令禁止与8款中国应用交易其中包括蚂蚁集团的支付宝、腾讯的QQ和微信支付等。



特朗普签令禁止与8款中国应用交易

具体来看，特朗普签令禁止与8款中国应用交易具体包含了：支付宝、CamScanner、QQ钱包、SHAREit、腾讯QQ、VMate、微信支付和WPS Office。报道援引美国官员说法宣称，此举旨在遏制中国软件应用对美国人构成的威胁，如此理由也算是清奇。

目前，美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）证实，特朗普签令禁止与8款中国应用交易这项尚未在网上公布的命令，还确认商务部将“开始执行欧盟的指令，包括查明被禁止的交易。”路透社报道称，商务部将在特朗普离开前这样做。



特朗普签令禁止与8款中国应用交易

特朗普去年8月6日曾签署行政令，称移动应用程序抖音海外版和微信对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与抖音海外版、微信及其中国母公司进行任何交易。而如今特朗普签令禁止与8款中国应用交易，无疑是打压又一次升级。

据悉，特朗普签令禁止与8款中国应用交易新精灵再次引发争议，此前这两个命令已经试图禁止与TikTok母公司字节跳动和微信的交易。然而，一名法官在9月和10月分别屏蔽了微信禁令，而一名法官在12月批准了一项初步禁令，禁止使用TikTok。



特朗普签令禁止与8款中国应用交易

那么特朗普签令禁止与8款中国应用交易，又会对美国社会产生什么样的影响呢？根据当地媒体分析认为，如果美国成功禁止这些应用程序，这可能是一个相当大的问题，特别是对于使用这些应用程序进行在线交流的美籍华人家庭来说。

特朗普签令禁止与8款中国应用交易，将矛盾进一步激化。不过根据此前的TikTok禁令和微信禁令的发展来看，最终或许又是一句“狼来了”罢了~

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