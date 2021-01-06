苹果AR眼镜已进入研发后期 有望在今年正式公布

苹果AR眼镜其实早已经研发培育了很多年，只是相关技术以及应用或许还不成熟，苹果至今并未正式推向市场。不过DigiTimes最近报道称，苹果公司的 AR 眼镜将进入 “研发第二阶段”，也就是说我们距离这款产品更近了一步，有消息称苹果有望在年内公布。



苹果AR眼镜已进入研发后期

此前，彭博社记者发布报告称，苹果正在开发AR / VR头戴设备及AR眼镜，似于 Facebook的Oculus Quest的较小版本将更时尚，更轻巧。据报道，苹果在一次内部会议上表示，这款头戴设备可能会在 2021 年宣布并于 2022 年发布，而眼镜最早有望在 2023 年问世。



苹果AR眼镜已进入研发后期

苹果的眼镜会在佩戴者的眼前展示文字信息和地图等信息，他还说用户将能够使用Siri来控制眼镜。另外，苹果正计划为其 AR / VR 产品建立一个应用商店。知名的苹果分析师郭明錤也曾表示，苹果供应商正在为2021年一款未指定的AR设备做准备。

人们期待许久的Apple Glass AR，或许真的不远了。

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