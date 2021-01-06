2021年新年，特斯拉打了一个近乎完美的营销战役，继Model 3之后再度打造新爆款车型Model Y。此举令很多车企感到不安，并发出疑问：中国引进的特斯拉究竟是一条鲶鱼还是鳄鱼？不过马斯克本人并未被胜利冲昏头，表示特斯拉最大竞争对手可能来自中国。



马斯克：特斯拉最大竞争对手可能来自中国

鲶鱼效应是指鲶鱼在搅动小鱼生存环境的同时，也激活了小鱼的求生能力。鲶鱼效应是采取一种手段或措施，刺激一些企业活跃起来投入到市场中积极参与竞争，从而激活市场中的同行业企业。而特斯拉的价格屠杀，被认为是对新能源汽车行业的一次洗牌。

在电动车领域，特斯拉还会有什么目标？日前马斯克参加了美国媒体的专访，半个小时内谈了很多话题，他预计特斯拉在2021年就能实现L5级别的自动驾驶能力，未来销量则可以达到2000万台——2020年的总产量是50万台左右。

那特斯拉未来的竞争对手都有哪些？马斯克表示，特斯拉最大的竞争对手很可能来自中国公司，不过他没有提及是哪家公司，只表示中国市场的竞争非常激烈，大约有90%的公司都宣布会迅速实现电气化。

今年全球新能源汽车可谓火热一派，也成为了资本市场的掘金主线。在马斯克的带领下，特斯拉在电动车领域实现了一个个奇迹，一年内市值涨了6倍多，现在已经超过7000亿美元，个人财富也是去年增加最多的，不过他引发的争议似乎也是最多的。

至少有一单值得肯定，通过马斯克强调特斯拉最大竞争对手可能来自中国来看，他对市场始终保持着一颗敬畏之心，并提醒自己残酷竞争始终存在。尤其是对于电动汽车行业而言，近些年快速崛起的造车新势力以及快速切入新能源的传统造车巨头都可谓虎视眈眈。

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