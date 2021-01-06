库克靠打工实现1个亿“小目标” iPhone 12全球热销功不可没

又到了新的一年，复盘过去一年的努力和付出，加薪年终奖成为人们关切的话题。虽然受到疫情的影响各行各业都不景气，但是科技产业最快复苏，令世界瞩目。这不，就连苹果CEO库克最近都涨工资近1亿元，当然这些都可以归功于iPhone 12全球热销。



苹果CEO库克年薪近1个亿

正是因为苹果iPhone 12的全球热销，不仅刺激这苹果的估价突破两万亿美元，而且对于提升苹果公司的业绩也带来了非常直接的影响，而更直接的影响就是决定了库克年收入。iPhone 12全球热卖让库克感到很满意，毕竟目前iPhone 12 Pro系列的供货都还异常紧张。



人家靠打工就完成1个亿小目标

近日，苹果公布了公司高管去年的薪酬，其中CEO蒂姆 · 库克 (Tim Cook) 2020年的总薪酬为 1477 万美元，约合人民币超9500万元，包括了300万美元的基本工资和非股权激励计划薪酬和其他薪酬。库克2020年的年薪高于2019年的1156万美元，低于2018年的1568万美元。

库克靠打工就完成1个亿的“小目标”，确实厉害！

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