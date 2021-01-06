    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 人物 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 12 Pro（6GB/256GB/全网通/5G版）

    库克靠打工实现1个亿“小目标” iPhone 12全球热销功不可没

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    又到了新的一年，复盘过去一年的努力和付出，加薪年终奖成为人们关切的话题。虽然受到疫情的影响各行各业都不景气，但是科技产业最快复苏，令世界瞩目。这不，就连苹果CEO库克最近都涨工资近1亿元，当然这些都可以归功于iPhone 12全球热销。

    苹果CEO库克年薪近1亿 iPhone 12全球热销功不可没
    苹果CEO库克年薪近1个亿

    正是因为苹果iPhone 12的全球热销，不仅刺激这苹果的估价突破两万亿美元，而且对于提升苹果公司的业绩也带来了非常直接的影响，而更直接的影响就是决定了库克年收入。iPhone 12全球热卖让库克感到很满意，毕竟目前iPhone 12 Pro系列的供货都还异常紧张。

    库克靠年薪完成1个亿小目标 iPhone 12全球热销功不可没
    人家靠打工就完成1个亿小目标

    近日，苹果公布了公司高管去年的薪酬，其中CEO蒂姆 · 库克 (Tim Cook) 2020年的总薪酬为 1477 万美元，约合人民币超9500万元，包括了300万美元的基本工资和非股权激励计划薪酬和其他薪酬。库克2020年的年薪高于2019年的1156万美元，低于2018年的1568万美元。

    库克靠打工就完成1个亿的“小目标”，确实厉害！

    苹果iPhone 12 Pro（6GB/256GB/全网通/5G版） 5G加身，超视网膜XDR显示屏，A14仿生速度超快

    苹果iPhone 12 Pro（6GB/256GB/全网通/5G版） 5G加身，超视网膜XDR显示屏，A14仿生速度超快

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 9299元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：库克靠打工实现1个亿“小目标” iPhone 12全球热销功不可没http://news.zol.com.cn/760/7600991.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/760/7600991.html report 931 又到了新的一年，复盘过去一年的努力和付出，加薪年终奖成为人们关切的话题。虽然受到疫情的影响各行各业都不景气，但是科技产业最快复苏，令世界瞩目。这不，就连苹果CEO库克最近都涨工资近1亿元，当然这些都可以归功于iPhone 12全球热销。苹果CEO库克年薪近1个亿正是因...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：苹果CEO库克涨工资近1亿
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 12 Pro相关文章

    DXOMark你再不发评测报告 我们的iPhone 12 Pro都到货了iPhone 12 Pro售价坚挺 iPhone 12已降价e 12已降价

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错