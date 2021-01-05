虾米音乐宣布2月5日关停，人们似乎对这则消息颇为无感，只是心里默念了一声“哦”，因为虾米音乐仿佛早已离我们较为久远。相反，比虾米音乐宣布2月5日关停更引起网友们关注的话题，则是下一个是谁？



虾米音乐宣布2月5日关停 人们更关心谁将是下一个

1月5日上午，虾米音乐发布官方声明表示，由于业务调整，虾米音乐播放器业务将于2021年2月5日正式停止服务。虾米官方对此回应称，虾米音乐未来将转向更多音乐商业场景服务，“我们将依托新成立的‘音螺’平台持续探索创新，服务音乐人及业内合作伙伴。”

虾米音乐宣布2月5日关停，带给人们的或许只有一丝丝会议。虾米音乐团队成员在一封告别信中表示，12年来，产品的每一次迭代和更新，虾米都希望做得更加纯粹——回归音乐本身，让每一位用户都能发现属于他们的音乐新世界。

“但不可回避的是，我们在发展过程中曾错失了一些关键机会。在音乐版权内容的获取上，没能很好地满足用户多元化的音乐需求，这也是我们最大的遗憾。把目光看向未来，我们相信也期待着，将有更加丰富的音乐内容服务形式出现。”



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虾米音乐宣布2月5日关停，成为有一个版权之争的牺牲品。

虾米音乐成立于2008年，是国内最早的数字音乐平台之一，拥有3000万首海量曲库，至今已吸引了4万多原创音乐人入驻，拥有1000多个曲风流派、5亿多个优质歌单。而在随后的版权大战大众，QQ音乐等平台凭借雄厚资本买断很多音乐的独家版权。

虾米音乐宣布2月5日关停，在线音乐平台正式进入竞争终局，牌桌上的头部只剩下腾讯音乐集团和网易云音乐，前者持续保持国内音乐版权的垄断地位，后者于2019年完成阿里融资，一定程度上替代虾米成为阿里在音乐行业的抓手。

如今的云月平台之争是版权之争，也是腾讯和阿里两大巨头之间的争斗。也正是因为寡头格局的形成，导致虾米音乐这样的“虾米”角色最终被清除出场。曾经很多耳熟能详的音乐播放平台，如今早已不在出现在我们的视野当中，不仅仅是虾米音乐。



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阿里作为领投方参与了网易云音乐B2轮7亿美元的融资。新融资让网易云开始在版权方面有更多动作，今年以来，网易云不仅买下《歌手》、《中国新说唱2020》和《我们的乐队》等综艺的独家音乐版权，也同滚石唱片、环球音乐、BMG集团等达成版权合作。

今年二季度，网易创新及其他业务板块的整体毛利率18.5%，较去年四季度的20.6%仍是负增长。网易云加大力度购买版权的情况下，营收对创新业务板块整体毛利率的提升并没有太大帮助，行业缺少新增量也是不争的事实，已经没有小平台的生存空间。

虾米音乐宣布2月5日关停，谁会是下一个呢？

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