什么科技产品2021年继续走衰

每年都有各种数码/软件产品升级换代，必然有一些的产品在市场走衰中被淘汰，在2021年或将有十大产品继续在走衰及走衰的原因：





AR/VR虚拟现实冰山绝迹

VR/AR最早盛生于2014年，尽管目前在消费级市场有功能完善的产品诞生，但经历过2016年所谓的“高峰”过后，虚拟现实技术目前是停滞不前而且没有什么创新的，无论是从技术、市场层面还是从软件的适配层面，VR/AR在易用性、售价、特别是应用场景需求等方面来看，只见一角，未见冰山。

智能音箱升级停止

智能音箱产业在2020年基本没有新产品上市，更没有了几年前那种“百家争鸣”的现象，多数做智能音箱的小厂已经逐渐消失，一些能够叫出品牌和产品名字的大厂，其更新产品的速度趋于停滞。由于目前Ai技术赋予到智能音箱只能起到简单对话的作用，再加上智能音箱类产品目前市场使用率区域饱和、产品迭代慢且无显著更新等原因，智能音箱必然会逐渐走衰。

挖孔手机屏被取代

从2018年开始手机厂商不断针对“屏占比”在屏幕中做文章，而有些厂商更是推出了“屏下摄像头”以及“升降摄像头”技术的产品，挖孔屏目前已经从两年前的高价逐渐走入了“价格战”时期，产业链不断成熟导致了曾经3、4千元的手机现在不到2000元就能够得到性能接近的产品，故在2021年打孔屏幕会逐渐被屏幕或是摄像头形式所取代。

智能眼镜无法独立操作

谷歌发布智能眼镜后，这条产业逐渐形成。从目前的行业来看，智能眼镜虽然有着科技感，但是实际的使用体验却差强人意，智能眼镜归属于智能穿戴类产品，这类产品有一个共有的弊端，就是无法独立运行某种操作，都要依托于手机，做成类似“手机配件”予以辅助类的产品。它的诞生丝毫不会替代目前现有的一款电子产品。

无线比有线充电器效率高

时下已经有很多无线充电器的功率达到了45W或者更高，比一些有线充电器的效率还要高，这代表着一个时代的更迭。

虽然目前有线充电器的功率已经达到了100W，但从实际实用层面来看，有线类的充电器产品对比无线充电产品，后者对于网友的接受度更高，暂且不提无线充电的科技感，从技术层面无线充电的效率、发热量、稳定程度已经控制的非常好，所以2021年有线充电器的市场不会再有大波大浪，反而会逐渐退出。

高清电视盒被无线互取局部取代

对于年轻人来说，很多人已经不看“电视”了。

这并不是说年轻人现在不会再购买或是观看电视，而是已经逐渐不会再看CCTV等电视台的节目了，很多电视台的节目在互联网中都有同步的直播，为什么还要多花钱去办电视信号呢？并且现在的电视产品早就拥有手机一键投屏的功能，高清电视盒子已经逐渐被移动设备所增添的功能所取代。看看早先售价399、499的电视盒子吧，现在早已变成购买家电产品的赠品、添头了。

无线联接毙了万能遥控器

曾经万能遥控器的诞生以至于家中不需要那么多遥控器分别控制电视、空调等设备，但目前随着万物互联生态的成熟，电视、空调、智能小家电等产品都能够通过wifi、蓝牙等方式连接手机，用手机打开APP就能够控制全家的家电，一一对应的遥控器或许到家中的电视、空调报废之时，也没有拆封。

电子相框/画屏被成本大自杀

在2018年行业兴起了电子画框以及画屏类的产品，简单来说就是一块电子屏幕做成的“画框”，通过显示出的照片经过特殊处理，投入到画屏产品中，并且可以通过后续付费的方式，将“蒙娜丽莎”等名画打到墙上，随着心情随意更换大作。

但既然是电子产品，供电就成为一个问题，要想家中美观，就要在装修的时候打出电子相框等产品的空间，在工程初期改水电的阶段就要设计好接口，成本实在是太大，而且市面中口碑不错的产品也都是“昙花一现”，没有太多的实用性可言。

无线移动硬盘太烦

移动硬盘作为机械化物理存储的外接设备，自从诞生至今的十年都不断有新技术诞生，在2017年行业中诞生了“无线移动硬盘”的概念，曾经红极一时。

虽然无线移动硬盘的成本和造价与传统的有线产品很接近，但从实际使用来说，传输速度、隐私性、安全性都有更多不必要的“麻烦”，用户为了自己心安，最终无线移动硬盘逐渐的走衰，或许将在2021年彻底离开行业。

杀毒软件己被吞

杀毒软件其实一直都存在，一些品牌台式机在出厂时都会附带正版Windows系统并且捆绑安装知名杀毒软件，而目前win 10的主动防御已经能够抵御一些病毒，一些大厂研发的“电脑管家”软件也自带了查杀病毒功能，“杀毒”已经成为了某些软件的一部分，而不再独立的呈现。

结束语：

当然，以上10大继续走衰产品是相关厂商今年所要面对的现实。

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