国产CPU有望摆脱美国控制 国产芯片替代正在加速实现

飞腾公司总经理窦强在 2020 飞腾生态伙伴大会上透露，飞腾 2021 年的芯片交付将突破 200 万片，全年营收预计超过 20 亿元。另据透露，国产 CPU 在一些领域已经从能用进入到了好用的阶段，出货量就是很好的证明。国产 CPU 的代表飞腾 2020 年交付芯片 150 万片，比 2019 年的 20 万片大幅增长 650%，营收也达到了 13 亿元。



国产CPU有望摆脱美国控制

“无论是招揽人才还是技术合作，我们都走市场化的道路。不走市场化的道路就没办法和一流企业竞争，不做到一流就永远做不起来。”飞腾公司副总经理郭御风明确指出包括飞腾在内的国内芯片公司在市场化竞争中面临的挑战。

“行业市场无论对CPU的性能和品质的要求都更高，我们更高性能产品的推出确实能够覆盖更多对算力要求更高的市场。”郭御风认为，“明年行业市场可能会进入初步的爆发期，但因为行业市场应用更复杂，周期也更长，产品的验证和完美适配需要更多时间。我认为2022年我们的行业市场应该是一个春天。”

大部分行业市场CPU的需求都是千万级，这也就意味着在可以预见的未来，飞腾的CPU交货能够达到千万级。

WSTS & CSIA-Fabless的数据显示，国产芯片产品在全球市场的占比从2013年的4.3%增长到了2019年的10.3%。不过，计算机系统、通用电子系统、通信装备、存储设备、显示及视频系统中的核心芯片，国产芯片的市场占有率大都低于0.5%，仅少数芯片的市场占有率能超过20%。

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