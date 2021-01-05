罗森回应关东煮掉地上冲水接着卖 仅暂停该店关东煮销售

今日，一则关于“罗森关东煮掉地上冲水接着卖”的小视频在各大社交媒体上冲上热搜，并引发了网友们的广泛热议。鉴于事件影响力不断攀升，罗森回应关东煮掉地上冲水接着卖，除了致歉之外，目前措施仅为暂停该店关东煮销售，再次引发网友不满。



罗森回应关东煮掉地上冲水接着卖

罗森回应关东煮掉地上冲水接着卖事件发生在刚刚过去的1月4日，有网友发现北京高碑店罗森便利店员工把掉在地上的关东煮捡起来用水冲一冲后又放回锅里，并对该行为表示愤慨和质疑。店员坚称地面每天都擦，言外之意这么做并无不妥。



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根据视频内容来看，当时双方言语都比较激动。最终，顾客想结账把东西带走时，店员拒绝结账，让他直接走了。如此一来反而激化了矛盾，最终被闹到网上弄得不可开交。其实整个事件如果妥善处理何至于此，无论孰是孰非，对品牌方也是一个不好的而影响。



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随后网络上再度爆出店长回应关东煮掉地上接着卖事件，称是掉桌上，已整锅扔掉。顾客对店员的行为提出质疑，店员回应称地每天都擦，香肠都已经冲干净了。对于掉出来的食物按流程都应直接扔掉，该店员刚来不太了解，目前已经将整锅关东煮扔掉。



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而在事件发生过后，罗森回应关东煮掉地上冲水接着卖进行回应称，“已经开始进行彻底调查，并立即暂停了该店关东煮的销售。”如此解决办法有网友表示有些过于敷衍，仿佛并没有意识到问题的本质。



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针对罗森回应关东煮掉地上冲水接着卖的生命，有网友表示：就这？临时工背锅不处理吗，出错都是临时工，那个店长无中生桌. 把我们当傻子了？还有网友表示：这得亏是被看见了，看不见的谁知道还有多少，这便利店的饭呀饭团这些，过期了都舍得扔，一个关东煮还不舍得扔吗？

针对罗森回应关东煮掉地上冲水接着卖您又如何看待呢？我们希望这些连锁经营的企业最起码应该拥有自己的执行标准，不是这随意就能保障食品安全的。

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