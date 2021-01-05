英国考虑将大熊猫送回中国 它们的价值无法用钱来衡量

憨态可掬的大熊猫不仅仅是我们的国宝，同时也可以将其称为外交大使，他们作为亲善的形象也会通过各种形式走出国门。不过随着英国首相宣布第三次全境封锁，英国考虑将大熊猫送回中国 ，至于原因也很简单，真心养不起了，但它们的价值无法用钱来衡量。



英国考虑将大熊猫送回中国

根据英国《卫报》等当地媒体的报道称，由于新冠肺炎疫情造成的财政压力，爱丁堡动物园可能不得不将英国仅有的一对大熊猫送回中国。旅英大熊猫“甜甜”和“阳光”于2011年12月被租借给英国爱丁堡动物园，合约期为10年，英国考虑将大熊猫送回中国 。

负责爱丁堡动物园和高地野生动物公园运营的“苏格兰皇家动物学会”首席执行官大卫·菲尔德称，疫情导致动物园关闭3个月，累计损失达200万英镑（约合1775万元人民币）。该机构将不得不“认真考虑每一项潜在节约”，甚至英国考虑将大熊猫送回中国 。



英国考虑将大熊猫送回中国

据悉，这份大熊猫合约，每年租赁价为100万英镑（约合887万元人民币）。尽管动物园已重新开放，但对游客数量、社交距离的限制将持续一段时间，这意味着园方收入将减少。菲尔德补充说：现在下定论还为时过早。未来几个月，我们将与中国同事讨论下一步行动。

英国考虑将大熊猫送回中国，但其实英国方面依旧恋恋不舍。过去9年里，阳光和甜甜给英国的游客留下了深刻印象，帮助数百万人与大自然亲密接触，激发了他们对野生动物保护的兴趣。我希望它们能在我们这里多待几年，这是大卫·菲尔德目前的目标。



英国考虑将大熊猫送回中国

除了资金的短缺之外，新冠疫情暴发后，国际运输业受到影响，园方难以获得鲜嫩足量的竹子。不仅仅英国考虑将大熊猫送回中国，2020年11月底加拿大卡尔加里动物园曾因为无法提供充足的竹子，将“二顺”和“大毛”两只旅加大熊猫不得不提前回国。

英国考虑将大熊猫送回中国，没先到疫情肆虐也让这些可爱的宝宝们受了委屈。

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