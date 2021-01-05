全国目前共有49个中风险地区 近期出行人员必要参考

全国目前共有49个中风险地区，近期出行人员必要参考果断收藏！新年伊始，很多人需要踏上新的征程，展开新的计划，但是如果您要出行的话，仍需要特别关注目的地疫情风险的情况。根据最新数据统计显示，全国目前共有49个中风险地区，请提前做好出行规划。



全国目前共有49个中风险地区

大致来看，全国目前共有49个中风险地区，其中7个在北京、32个在辽宁省，6个在黑龙江省，4个在河北省。

全国目前共有49个中风险地区，其最新数据统计源自：截至1月4日19时，河北省石家庄市藁城区增村镇小果庄村、石家庄市藁城区增村镇刘家佐村、邢台市南宫市天地名城小区、邢台市南宫市天一合院小区根据相关地区新冠肺炎疫情防控工作指挥部通报。

此外，4日上午，辽宁省沈阳市疫情防控新闻发布会通报：经辽宁省防指同意，将沈阳市皇姑区明廉街道华锐塔湾欣城2期、皇姑区明廉街道明廉小区、皇姑区华山街道鲲鹏小区2期调整为中风险地区，并实施相应管控措施。目前，沈阳有16个中风险地区。

全国目前共有49个中风险地区，还包含了3日通报的，根据国务院联防联控机制相关文件规定，经黑河市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部研究决定，自1月3日15时起，将黑河市爱辉区热电社区兴边集资楼（2号楼）作为中风险地区。



全国目前共有49个中风险地区（引自新京报）

全国目前共有49个中风险地区名单：

① 高风险：清零

② 中风险：49个

北京市（7个）：

北京市顺义区仁和镇河南村

北京市顺义区南彩镇南彩村

北京市顺义区高丽营镇东马各庄村

北京市朝阳区酒仙桥街道汉庭酒店大山子店(包括底商)

北京市顺义区高丽营镇张喜庄村

北京市顺义区南法信镇西杜兰村

北京市顺义区南法信镇东海洪村

河北省（4个）

石家庄市（2个）石家庄市藁城区增村镇小果庄村（新增）

石家庄市藁城区增村镇刘家佐村（新增）

邢台市（2个）邢台区南宫市天地名城小区（新增）

邢台区南宫市天一合院小区（新增）

辽宁省（32个）：

沈阳市（16个）：沈阳市皇姑区明廉街道华锐塔湾欣城2期（新增）

沈阳市皇姑区明廉街道明廉小区（新增）

沈阳市皇姑区华山街道鲲鹏小区2期（新增）

沈阳市皇姑区舍利塔街道世纪学府

沈阳市皇姑区明廉街道亿海阳光二期

沈阳市皇姑区明廉路博客地带小区

沈阳市皇姑区基业百花园小区

沈阳市皇姑区化工小区

沈阳市皇姑区昆山西路中海寰宇天下天悦园区

沈阳市皇姑区昆山西路向工小区东区

沈阳市皇姑区亿海阳光一期

沈阳市皇姑区溪水街1号楼

沈阳市铁西区北二东路沈铁兴工佳园小区

沈阳市于洪区中海城星座小区

沈阳市于洪区北陵街道宏达社区

沈阳市于洪区华润橡树湾二期

大连市（16个）：大连市金州区先进街道金润小区B区

大连市金州区光中街道金东路社区

大连市金州区拥政街道古城甲区

大连市金州区光中街道红旗社区

大连市金州区光中街道胜利东社区

大连市金州区友谊街道金华社区

大连市金州区友谊街道古城乙区社区

大连市金州区友谊街道金海社区

大连市金州区友谊街道康乐社区

大连市金州区友谊街道兴民村

大连市金州区站前街道联胜社区

大连市金州区站前街道盛滨社区

大连市金普新区先进街道民馨社区

大连市金普新区光中街道胜利西社区

大连市沙河口区星海湾街道星海公园社区

大连市高新区凌水街道大有恬园社区

黑龙江省（6个）：

黑河市爱辉区热电社区新生活家园小区

黑河市爱辉区金兰社区电业名苑小区

黑河市爱辉区热电社区天丝小区

黑河市爱辉区喇嘛台社区学府佳苑小区

黑河市爱辉区金融社区省建材楼所在小区

黑河市爱辉区热电社区兴边集资楼（2号楼）（新增）



全国目前共有49个中风险地区

在面对即将到来的春节，节日期间能否出行，如何防疫成为网民关心的问题。春节如何防范疫情，张伯礼强调称：因为现在正处于寒冷季节，非常适合病毒生存。他认为，现在到2月底防疫非常关键，挺过去，迎来春暖花开；再加上新冠疫苗普遍接种，疫情防控形势基本会有大好转，乃至迎来决定性胜利。

国家卫健委也指出，鼓励员工在工作地休假。

各地政府要做好留在工作地的职工春节期间保障工作，为春节期间加班的职工依法支付加班工资和调休。提倡家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下，做好个人防护，有流感等症状尽量不参加。尽量不前往人员聚集场所尤其是密闭场所。

尤其是全国目前共有49个中风险地区，更要加强防护和减少出行，争取早日打赢抗疫这场硬仗。

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