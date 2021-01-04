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    Windows 10视觉UI将大变样 微软大改令其焕发第二春

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    在Windows 7正式停更之后，可以通过很多种渠道“免费”升级的Windows 10如今已经成为了绝对的主力。但是这款操作系统迄今已经服役超过5年，在今天看来也有一些视觉疲劳了。根据此前爆料信息，Windows 10 21H2“太阳谷 UI”将给人带来耳目一新的感觉。

    Windows 10视觉UI即将大变样 微软大改令其焕发第二春
    Windows 10视觉UI即将大变样

    综合目前的消息来看，Windows 10的桌面界面将在2021年的 “太阳谷”更新中获得全新的外观。整体变得更加年轻，更简约，也更时尚，符合现代人视觉审美设计。据悉，微软还将对 “开始”菜单、操作中心、任务栏和 Windows 应用进行 “重大”改进。

    Windows 10视觉UI即将大变样 微软大改令其焕发第二春
    Windows 10视觉UI即将大变样

    近期微软招聘信息中更是佐证了业界的猜猜，上面写道：“在这个团队中，你将与我们的合作伙伴一起策划并提供全面的 Windows 体验视觉年轻化，向我们的客户发出 Windows is BACK 的信号，并确保 Windows 拥有被认为是对客户最好的用户操作系统体验。”

    这似乎已经预示着微软即将对Windows 10 以 “大刀阔斧”的视觉设计改造，让这款步入中年的操作系统焕第二春。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Windows 10视觉UI将大变样 微软大改令其焕发第二春http://news.zol.com.cn/759/7599582.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7599582.html report 843 在Windows 7正式停更之后，可以通过很多种渠道“免费”升级的Windows 10如今已经成为了绝对的主力。但是这款操作系统迄今已经服役超过5年，在今天看来也有一些视觉疲劳了。根据此前爆料信息，Windows 10 21H2“太阳谷 UI”将给人带来耳目一新的感觉。Windows 10视觉UI即...
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