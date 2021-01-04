专家解读多地汽车零部件核酸阳性：剖析问题三大诱因

今日，专家解读多地汽车零部件核酸阳性再度登上热搜。据相关媒体报道，全国多个地区先后通报了部分汽车零部件外包装样本核酸检测呈阳性。为何会屡屡出现类似的事件，专家解读多地汽车零部件核酸阳性，为我们带来剖析问题三大诱因。



专家解读多地汽车零部件核酸阳性

针对多地汽车零部件核酸阳性，中国疾控中心专家吴尊友解读称：

1，此次为“人污染物”，是汽车配件工作人员感染后带病作业，造成零部件污染；

2，非境外零部件被污染后带入国内致人感染；

3，近期天气寒冷，病毒在零部件表面存活时间较长，因此能检出阳性，但污染量较小，不会造成普通民众感染。

专家解读多地汽车零部件核酸阳性，吴尊友认为，这次发现了很多地方汽车零部件外包装的核酸阳性结果。主要是因为这些工作人员感染了新冠病毒后还在继续工作，并不是境外的零部件被污染后被带入国内的，不过现在污染量相对较小，不会引起普通人的感染。

专家解读多地汽车零部件核酸阳性，源自近期各地的相关报道。



专家解读多地汽车零部件核酸阳性

目前，山东烟台市开发区汽车零部件外包装样品中，新冠病毒核酸检测结果呈阳性。山东省临沂市罗庄某4S店在商品内包装中检出一个阳性样本。

山西晋城市汽车轮胎外包装样本经抽样检测，新冠病毒核酸检测呈阳性。相关接触人员已全部隔离观察，并进行大规模的核酸检测，涉及疫情的相关产品全部封存，产品和环境进行全面消杀。

1月3日，呼和浩特市应对新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布消息称，2020年12月31日晚上，外市某企业的员工核酸检测为阳性，确诊为新冠病历，该企业经销的部分汽车零件的外包装标本核酸检测也呈阳性，流入呼和浩特市3家4S店的零配件有3批。



专家解读多地汽车零部件核酸阳性

随后对这几家4S店的货物外包装进行了检测，复核后，其中一家的样本为阳性，当地封存了全部涉疫产品，并对相关接触人员隔离管控，好在核酸检测的结果全是阴性。

以上就是专家解读多地汽车零部件核酸阳性，中国疾控中心专家吴尊友为我们剖析问题三大诱因，目前看通过汽车零部件传播途径已经得到了有效的控制。

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