丰田三缸1.5L卡罗拉引争议 价格创新低该不该买

作为全球汽车市场，以及丰田品牌旗下最畅销车型，丰田卡罗拉如今正式进入三缸时代。提起三缸发动机，人们的争议和话题虽然不断，但是很多问题其实已经是明摆着的了。三缸就是在有限降低体验的情况下最大限度降低成本，如今三缸1.5L卡罗拉价格创新低该不该买？



丰田三缸1.5L卡罗拉引争议

1月4日，一汽丰田推出新款（2021款）卡罗拉车型，共推出1.5L三缸、1.2T四缸、以及1.8L双擎三款动力总成，1.8L燃油版车型将不再提供。由于定位更低的1.5L三缸发动机到来，卡罗拉的入门售价，也由此前的11.18万元下探至10.98万元，首次进入11万以内区间。



丰田三缸1.5L卡罗拉引争议

对于刚发布的1.5L三缸发动机，一汽丰田官方也给出了额外优惠，2月28日之前，购买三缸1.5L卡罗拉车型，将获赠1000元加油卡，相当于变相优惠1000元。其实三缸在业界也不是什么秘密，买的人也不在少数，但话题的争议却一直存在。

从官方公布的信息来看，这款1.5L三缸自然吸气发动机，最大功率121马力，峰值扭矩148牛·米，匹配模拟10速CVT变速箱，热效率高达40%，综合工况油耗为5.1L/100km。与1.2T车型相比，后者的最大功率为116马力，峰值扭矩185N·m，油耗也降低了0.5L/100km。

而对于三缸发动机好不好这个问题，但凡你随便拽出来一个稍微懂点汽车的人问，他都会直接告诉你两个字“垃圾”，但是丰田敢于拿卡罗拉“试水”，说明丰田已经做好了足够的准备。显然不仅仅是厂商向市场妥协了，消费者也一直更倾向于更便宜的产品。



丰田三缸1.5L卡罗拉引争议

至于行驶品质的差异，其实说实话如果不是很敏感的老司机，很多人如果第一次驾驶这样的车辆，至少在新车状态下不会感觉到太明显的差异，尤其是在形式过程当中。要问开篇的问题，答案肯定是不值得买，但是市场就是这样，你不买大有人买，否则厂家也不出了。

三缸机烂不烂，真烂！三缸机能不能买？关键还是看你价格多少了~还是那句话，没有卖出去的东西，只有卖不出去的价格。

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