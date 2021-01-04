特斯拉显然是有备而来 上海工厂出现大量Model Y

特斯拉针对国产Model Y进行大幅度降价再度引爆了新能源汽车产业，而针对新年里的这次近乎16万元的巨额降幅，特斯拉显然是有备而来。一位无人机操作员爆料称特斯拉上海工厂停车场出现大量Model Y，其数量比Model 3还要多，仿佛都是提前安排好的那样。



特斯拉显然是有备而来

一位名叫杰森·杨（Jason Yang）的无人机操作员和特斯拉粉丝拍摄了一段视频，画面显示，工厂的2期区域，也就是外界所熟知的Model Y生产区域目前正在大规模生产这款纯电动跨界车。当前上海工厂内Model Y的数量甚至已经超过了Model 3的数量。

尽管在2020年受到疫情的挑战，加之Model 3的产能需求保证，但是对于特斯拉及其建设合作伙伴还是成功提高了Model Y工厂的建设速度。到去年12月底时，特斯拉上海超级工厂已经开始生产Model Y，并且开始向特斯拉门店交付新车。

有媒体报道称，在上市当天，由于收到了大量的订单，特斯拉官网甚至曾一度崩溃。网络上还出现了消费者在特斯拉门店排队观看新车的图片。这些信息都显示出了Model Y的潜力，该车所处的跨界车市场，是中国汽车市场上规模最大、竞争也最激烈的细分市场之一。



特斯拉显然是有备而来

1月3日，特斯拉上海某门店中，有很多前来咨询和体验样车的客户，销售人员介绍目前收到订单有一万多，已经排队春节左右，试驾要等到两三个月后。而在网络平台上，更是传出了特斯拉狂降16万官网被挤崩的消息，甚至登上了热搜。

2021年元旦，特斯拉宣布国产Model Y正式上架官网开放预订，共推出两款车型。二者分别是Model Y长续航双电机全驱版，以及Performance 高性能版，售价为33.99、36.99万元。与此前在官网预售的进口Model Y售价相比，相应下调14.81万元、16.51万元。



特斯拉显然是有备而来

国产特斯拉Model Y长续航版，其NEDC续航里程594公里，最高时速217km/h，前后双电机系统功率317kW（431Ps），峰值扭矩545N·m，百公里加速5.1秒。而Model Y高性能版，其WLTP续航里程480公里，最高时速241km/h，百公里加速仅需3.7秒。

至今复盘整个事件，不得不说特斯拉一气呵成的营销策略确实可以打满分，而且几乎一点广告费都没有花。而根本在于还是产品力的出色，以及大幅度降价的吸引力。

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