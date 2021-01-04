上周人们还在期盼比特币站上三万美元大关，没想到就在这个新年期间就如愿以偿了。比特币于2020年12月17日刚刚迈过20000 美元门槛，如今已经突破了30000 美元，而在2020年1月1日，比特币的价格为7199.8 美元。不仅要问，是什么力量在助推比特币飙升至三万美元？



是什么力量在助推比特币飙升至三万美元

“从1万美元至2万美元这一阶段，市场上涨的主力是传统机构用户。这些传统巨头进入加密货币市场，买入大量比特币，给市场带来前所未有的热度和乐观预期，带动了比特币价格的上涨。”OKEx Research首席研究员威廉分析认为。

然而在第二阶段，发现了一些有趣的现象：当比特币价格突破2万美元大关后，大量投资者开始涌入加密货币市场，一度造成部分加密货币交易所出现卡顿或宕机现象，这表明市场的投资主力可能会出现结构性变化，由此前的机构投资者转向中小投资者。



是什么力量在助推比特币飙升至三万美元

另一方面，市场亢奋情绪被进一步放大，人们对比特币未来更加乐观，风险容忍度更低（市场调研中发现不少人可以贷款、加高杠杆炒币）。两个因素共同作用，推动比特币价格迅速上涨。

值得一提的是，目前已有一些挂钩比特币、以太坊的受监管的信托产品。 GBTC的总持仓量不到半年的时间增长了58.3%，已经接近57万枚比特币，这表明在今年下半年，大量的机构资金开始涌入比特币。

交易员普遍认为，比特币的泡沫已经非常巨大，盲目入局甚至加杠杆或出现爆仓的可能性。这里也需要给目前币圈的部分投资者泼一盆冷水——对于机构投资者，在乎的是利润，而非比特币信仰或区块链革命这类情怀。在疫苗上市、疫情得到逐渐缓解后，随着经济的逐渐复苏，货币政策也将逐渐由宽松转为适度紧缩。

届时，机构投资者很可能会抛售比特币。当然，在此之前，比特币总体上仍会保持上涨的主要趋势，当然随着比特币价格越来越高，市场的波动也会逐渐放大，不建议投资者加过高的杠杆。 威廉表示。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：是什么力量在助推比特币突破三万美元大关？http://news.zol.com.cn/759/7599131.html