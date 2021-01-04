特斯拉狂降16万官网被挤崩 鲶鱼效应没来引发价格屠杀

特斯拉狂降16万官网被挤崩，成为元旦期间最热话题。国产特斯拉Model Y降价16万左右的消息瞬间引发了抢购大战，有消息特斯拉Model Y在10小时内的订单量，就突破了10万辆，特斯拉狂降16万官网被挤崩。



特斯拉狂降16万官网被挤崩

针对“特斯拉狂降16万官网被挤崩”的报道，有特斯拉相关人士表示，没有（10万）那么多，1月2日订购，大概春节后就可以提车。据老板联播，1月3日，特斯拉上海某门店中，有很多前来咨询和体验样车的客户，销售人员介绍目前收到订单有一万多，已经排队春节左右，试驾要等到两三个月后。



特斯拉狂降16万官网被挤崩

2021年元旦，特斯拉宣布国产Model Y正式上架官网开放预订，共推出两款车型。二者分别是Model Y长续航双电机全驱版，以及Performance 高性能版，售价为33.99、36.99万元。与此前在官网预售的进口Model Y售价相比，相应下调14.81万元、16.51万元。

国产特斯拉Model Y长续航版，其NEDC续航里程594公里，最高时速217km/h，前后双电机系统功率317kW（431Ps），峰值扭矩545N·m，百公里加速5.1秒。而Model Y高性能版，其WLTP续航里程480公里，最高时速241km/h，百公里加速仅需3.7秒。



特斯拉狂降16万官网被挤崩

由于Model Y的订购浏览量大增，致使官网曾出现短时瘫痪，特斯拉狂降16万官网被挤崩确有此事。特斯拉客户支持通过微博发声：官网订单页面由于访问量激增，可能暂时无法刷新，需耐心等待片刻。

针对特斯拉狂降16万官网被挤崩，有声音称特斯拉这一降价是在搞“价格屠杀”，这一调价在不少市场人士看来已不是“鲶鱼效应”了，应该是“鲨鱼级别”。对此，您又如何看待呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉狂降16万官网被挤崩 鲶鱼效应没来引发价格屠杀http://news.zol.com.cn/759/7599112.html