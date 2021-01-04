报废车停路边被催缴5.5万停车费 就该这么治一治僵尸车

报废车停路边被催缴5.5万停车费，您怎么看？现在很多城市为了解决停车难的问题，都在规划路边的停车位，并且安装了自动缴费系统，确实跟人们带来了一定的便利。但是随之也出现了一些不和谐的现象，比如一些僵尸车或者常年不动的车辆占据公共资源，令人气愤不已。





报废车停路边被催缴5.5万停车费

近日报废车停路边被催缴5.5万停车费事件再度引发人们关注停车问题的热议，此事件源自1月3日，陕西西安。药王洞道路上一辆车被贴了不少催缴单，经核实，这辆车实际欠费已有2年多，共732笔累计55033元。



报废车停路边被催缴5.5万停车费

车主称车已经报废，本打算当废铁卖一直没空。西安市机动车停放服务中心巡查人员表示，不管车是否报废，占了停车位就要正常收费。报废车停路边被催缴5.5万停车费，绝非是车主一次报废就能永久消除的，凭什么占用这么久的公共资源而不需要付出代价呢？

而且据笔者观察，很多地方这样的僵尸车是故意停放在这里，给小商小贩当成仓库使用的。想要他们缴纳停车费几乎是不可能的，但是他们却长期占用公共资源，导致真正需要停车的人没有地方停，报废车停路边被催缴5.5万停车费，其实类似事情非常多。



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而事实上目前这样的现象并不鲜见，尤其是在一些限号的城市，很多人并不需要车但是为了站牌就形成了大量的僵尸车，长期占用公共资源，而且最终产生的停车费或者其他费用都想提供过报废来解决，建议以后这笔账能计入个人征信，不缴纳的直接上征信成老赖！





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那么对于报废车停路边被催缴5.5万停车费事件，也有人认为是小题大做了。那么请问如果违法违规成本如果近乎为零的话，那么设定这些规章制度只是来约束老实人的吗？过去中国有句话叫做“人不要脸天下无敌”，但是在未来要让这样的人寸步难行！

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