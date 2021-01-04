哪些人不适合接种新冠疫苗 这六大要点必须牢记

新冠疫苗的出现对于构筑群体免疫能够起到关键性作用，北京自2021年1月1日，组织各区对九类重点人群开展了新冠疫苗接种工作，在知情和自愿的基础上，力争做到“应接尽接”。但是并非每个人都适合接种新冠疫苗。那么哪些人不适合接种新冠疫苗呢？



哪些人不适合接种新冠疫苗

关于哪些人不适合接种新冠疫苗的问题，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，不适合接种的人群包括孕妇、哺乳期妇女，正处在发热、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊乱的人群以及严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压、糖尿病并发症、恶性肿瘤患者等人员。

此外，关于哪些人不适合接种新冠疫苗的建议，还包括了：



1、以前接种本疫苗出现过敏者；

2、严重慢性病、过敏体质者；

3、发热或急性疾病期患者；

4、患有血小板减少症者或出血性疾病患者；

5、正在接受免疫抑制剂治疗或免疫功能缺陷患者；

6、未控制的癫痫和患其他进行性神经系统疾病者。



哪些人不适合接种新冠疫苗

据悉，所有接种人员在接种前要详细阅读知情同意书，身体不适可暂缓接种。不在18-59岁接种年龄段范围的人员，需要等待进一步临床试验数据披露，明确是否后续能够接种。

目前，已有220个接种点启动使用。新冠疫苗指挥调度平台和接种管理平台已经上线，人员信息与北京“健康宝”平台实现互通，受种人员在接种第一剂后，北京“健康宝”“健康服务预约查询”栏目中，会提示“已接种第一剂次”；接种第二剂后，将提示“疫苗接种完成”。2021年1月1日至2日，北京共接种新冠疫苗73537剂，未发生严重不良反应。

据国药集团最新消息，经统计分析，国药中国生物北京公司新冠病毒灭活疫苗Ⅲ期临床试验期中分析数据结果显示，国药新冠疫苗保护效力79.34%，数据结果达到世界卫生组织相关技术标准及国家药监局印发的《新型冠状病毒预防用疫苗临床评价指导原则（试行）》中对于保护效力50%的标准要求。



哪些人不适合接种新冠疫苗

所以国药新冠疫苗保护效力79.34%这个数据在全新未上市的新冠疫苗这里，只有参考意义，不具有实际意义。实际意义还是需要看到底能保护多少比例的人不被感染。按照现在全球各国的标准，至少应达到50%的保护效果才符合要求，当然保护效力越高越好。

举例说明，我们常见的儿童用疫苗的有效率一般能够达到85％至95％，但没有一种疫苗能够做到100％有效。像流感疫苗，老人和儿童的保护效力也就50~70%左右，成年人高一些能达到70~90%。国药新冠疫苗保护效力79.34%，也是相当高的范畴。

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家、主任医师王华庆介绍，病毒是最简单的生物之一，它的增殖要依靠活的细胞。在增殖过程中，病毒会发生变异，大多数变异不会影响病毒的致病性、检测试剂敏感性和疫苗的有效性。

根据世界卫生组织最新发布的信息，从全球对新冠病毒变异的监测情况看，尚无证据证明病毒变异会使现有的新冠病毒疫苗失效。世界卫生组织全球新冠病毒实验室网络包括一个专门的新冠病毒变异演化工作组，正在适时快速检测病毒新的突变并评估其可能的影响，这也将为后续疫苗的研发及应用提供预警和科学分析依据。

哪些人不适合接种新冠疫苗，这6个要点你就记住了吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：哪些人不适合接种新冠疫苗 这六大要点必须牢记http://news.zol.com.cn/759/7599108.html