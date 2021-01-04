春节如何防范疫情：专家建议来了 为何都持谨慎态度

即将到来的春节是对疫情的一次严峻考验，因为每年的春节都是人员流动性最大最密集的时刻，回家过年成为中国人多年不变的传统。春节如何防范疫情，专家建议来了！没想到的是，张伯礼、钟南山、张文宏全都保持谨慎的态度，这又是因为什么呢？



春节如何防范疫情：专家建议来了

春节如何防范疫情的问题，确实牵动着国人的心。如今专家建议来了，中国工程院院士张伯礼表示，去年国庆节，“几亿人口在流动都没有事儿”，但在今年春节期间流动则“不行”！

春节如何防范疫情，张伯礼强调称：因为现在正处于寒冷季节，非常适合病毒生存。他认为，现在到2月底防疫非常关键，挺过去，迎来春暖花开；再加上新冠疫苗普遍接种，疫情防控形势基本会有大好转，乃至迎来决定性胜利。



春节如何防范疫情：专家建议来了

面对同样的问题，春节如何防范疫情？钟南山也给出了类似的说法，中国工程院院士钟南山近日在接受采访时表示，再次出现大规模病例增加的情况不会出现。针对疫情，我们现在已经一套形成了非常有效且比较严密的应对措施，比如：疫情出现早期时的社区防控机制。但是，反复的、散在的疫情有可能会出现。

尽管如此，但钟南山仍旧强调不能掉以轻心。尽管类似去年大规模的病例增加情况不会增加，但是类似近期北京疫情的这种小反复还是需要严密防控的，而春节期间则是一个关键点。



春节如何防范疫情：专家建议来了

春节如何防范疫情，我们应该从哪些做起？为了避免疫情的再次出现，我们需要从哪些做起？复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，今年春节，希望大家坚持原来一起抗疫的策略，正视风险。尽量减少聚集，不举办人群过多的聚会。

国家卫健委也指出，鼓励员工在工作地休假。

各地政府要做好留在工作地的职工春节期间保障工作，为春节期间加班的职工依法支付加班工资和调休。提倡家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下，做好个人防护，有流感等症状尽量不参加。尽量不前往人员聚集场所尤其是密闭场所。

春节如何防范疫情，专家建议来了，您都记住了吗？

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